Magaly Medina asegura que Deyvis Orosco ‘manipula’ a Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Lo hace por marketing”

Magaly Medina arremete contra Deyvis Orosco tras publicar comunicado. (Foto: Instagram)

¡Se pronunció! Magaly Medina no se quedó callada luego del comunicado que publicó Cassandra Sánchez de Lamadrid, donde aseguró que su relación con la ‘Urraca’ se rompió luego que ella expusiera el nacimiento de su hijo por rating.

En ese sentido, la conductora de Magaly Tv: La firme le contó a Trome que en un primer momento la pareja conformada por Deyvis Orosco y la hija de Jessica Newton se habían comprometido con ella en darle la exclusiva de la llegada de su primogénito.

Asimismo, la polémica periodista señaló que Cassandra Sánchez de Lamadrid viene siendo manipulada por el cantante de cumbia, pues él sabe que ella se encuentra sumamente enamorada y siempre saldrá a defenderlo.

“ Lamento que Casandra esté siendo manipulada y quiera defender a Deyvis , pero ellos desde un principio se comprometieron a darme todo lo relacionado al nacimiento de su bebé en el programa”, dijo.

De otro lado, la ‘Urraca’ precisó que Deyvis Orosco sabía perfectamente que ella estaba grabando la videollamada que tuvieron, pues cuando ellos se comunicaron, le pidió ayuda a su producción que grabe la conversación ya que ella no sabía hacerlo.

“Él sabía que lo estaba grabando, si tenía un compromiso con la señora Gisela Valcárcel me lo decía, pudo sincerarse. No sé cómo puede mentir tanto una persona y lamento mucho que Cassandra, por seguir el cuento al marido, esté en esto porque ella sabe la verdad”, indicó.

SE ESTÁN VICTIMIZANDO

Magaly Medina se sorprendió al ver el comunicado de Cassandra Sánchez de Lamadrid y llegó a la conclusión que buscan victimizarse para evitar las duras críticas que han recibido en las redes sociales por haber dejado a sus mascotas internadas en un centro especializado.

“ Deyvis es el estratega por eso mi decisión de no continuar con el madrinazgo. Me parece que se están victimizando para evitar que la gente los critique por abandonar a sus perros porque ya tienes a tu hijo biológico, me parece pésimo”, añadió.

NO CREE QUE REMODELACIONES DE LA CASA

Cassandra Sánchez de Lamadrid explicó en su comunicado y luego en el programa En Boca de Todos que envió a sus perros al centro especializado porque su casa se encontraba en remodelación. La ‘Urraca’ salió al frente y señaló que ella tenía conocimiento de que las remodelaciones lo habían hecho antes que nazca su hijo.

“ Que yo sepa ellos han remodelado el ambiente de su casa antes que nazca su bebé, con los perros ahí metidos . Ahora, sí me dices me estoy tirando abajo tres cuartos y hay mucho polvo, me mudo a otra casa. Un bebé no puede estar en un lugar donde están martillando, porque un hogar que es bueno para un bebé, también lo es para las mascotas”.

El programa Magaly Tv: La firme reveló las lamentables condiciones en las que se encuentran las mascotas de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez.

DEFIENDE A SUS REPORTEROS

En otro momento, Magaly Medina salió en defensa de sus reporteros y aseguró que ellos hicieron un buen trabajo de investigación, por lo que pidió no desprestigiarlos. Además, amenazó con contar todo lo que sabe si siguen molestándola.

“El trabajo de investigación que hicimos es impecable, ese era Wakatay y eso que no hablé más cosas que nos hemos enterado ahí, pero si me pican lo haré . Si a mí me tiran barro tendré que contar todo lo que sé”, dijo.

