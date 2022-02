Deyvis Orosco llora por sus mascotas y responde a Magaly Medina: “La falsa la información que dio”

Deyvis Orosco no pudo evitar romper en llanto por sus perros. (Foto: Captura de América Tv)

Deyvis Orosco junto a su esposa Cassandra Sánchez de Lamadrid se encuentran envueltos en una verdadera polémica luego de ser acusados de abandonar a sus perros en un albergue tras el nacimiento de su hijo.

La primera en salir a pronunciarse fue la hija de Jessica Newton, quien dejó en claro que sus mascotas fueron internados en un centro especializado mientras se realizan algunas remodelaciones en su hogar.

Asimismo, Deyvis Orosco se presentó en el programa En Boca de Todos para responder las serias acusaciones que hizo el programa de Magaly Medina en su contra, donde se dejó entrever que los perros vivían en deplorables condiciones.

“A lo único que me he dedicado a los 15 años de mi carrera ha sido a trabajar. No hay una información correcta, nunca he estado en esta situación... He tenido la posibilidad de hacer que la gente conozca lo que pasa, estoy muy mortificado, quiero mandar un abrazo a mi esposa”, dijo el cumbiambero.

El cumbiambero también precisó que en los últimos días viene recibiendo ataques por parte de la conductora de ATV sin conocer los motivos. Recordó que primero lo cuestionó por pedirle la mano una vez más a Cassandra y luego por el estado en que se encuentran sus mascotas.

“Siempre he sido perfil bajo, lo único que he mostrado ha sido mi trabajo, y en los dos últimos años la vida me ha regalado momentos que no imaginé como tener a mis cachorros que son mis hijos. Hace dos días se habló de mí por un tema personal, lo cual decidimos no decir absolutamente nada, pero cuando ya se toca a la familia no puede haber cosas a medias ”, señaló.

PIENSA QUE MAGALY LO HIZO POR DESCONOCIMIENTO

En otro momento, Deyvis Orosco mencionó que espera que Magaly Medina haya decidido emitir este informe por desconocimiento del tema, dando a entender que en ningún momento se contactó con él o su pareja para preguntarle sobre este hecho.

Además, el cantante no pudo evitar romper en llanto al ver a sus mascotas en el centro especializado, señalando que estaba muy apenado por el daño que le habían hecho al dueño de esta veterinaria ubicada en Pachacamac.

“Mi esposa y yo estamos tranquilos, pero aquí ha habido una persona que ha sido afectada. Niego que mis perros estén en abandono, no es un albergue sino un centro especializado de mascotas dirigido por una persona que se llama Henry . Él no es el dueño de ese negocio, sino es parte de nuestra familia”, precisó.

Deyvis Orosco no pudo evitar romper en llanto por las duras críticas que recibió su familia luego que se diera a conocer que supuestamente abandonó a sus mascotas.

DUEÑO DE MAGIC DOG LLORA

Henry, el dueño de Magic Dog, centro especializado para mascotas, se enlazó en vivo con el programa En Boca de Todos para desmentir que las mascotas internadas en su local se encuentren en deplorables condiciones, señalando que el informe de Magaly Medina le hizo una daño a la imagen de su negocio.

“ Me siento triste, este es mi emprendimiento, soy una persona que nació desde abajo, discúlpenme... Tengo muchos años en esta empresa, me encanta lo que hago, estoy muy apenado por lo que está pasando. No sé cuáles son los motivos para hacer esto. Hay mucha gente que me maldice, me trata mal”, señaló.

