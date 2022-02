Christian Cueva regalará laptop a joven peruano que fue estafado en Huamachuco

Christian Cueva le regalará laptop a joven que sufrió robo de celular en Huamachuco, según Tula Rodríguez. Captura de imagen: En Boca de Todos/ América Noticias.

La historia de Eduardo Vargas, el joven que vive en Huamachuco (La Libertad) y quien fue estafado con un pedazo de vidrio al comprar un celular nuevo en la plaza de la ciudad, ha llegado hasta los oídos de Christian Cueva, jugador de la selección peruana de fútbol. El actual jugador del Al-Fateh de Arabia Saudita, junto a su esposa Pamela López, se comprometieron a regalarle una laptop cuando llegue al país.

Esto fue anunciado por Tula Rodríguez, conductora del programa ‘En Boca de Todos’ durante un enlace en vivo que realizaban con Eduardo. “Tu paisano quiso regalarte y así puedas continuar con tus estudios y, obviamente, que esa penita ya se vaya”, manifestó la presentadora a Eduardo.

Ello generó mucha emoción a Eduardo Vargas por la noticia. “Me siento muy contento de haber llegado a este canal y muy feliz de que me apoyen con una computadora”, sostuvo el joven estudiante quien ya tiene un nuevo celular gracias a las donaciones que recibió por usuarios nacionales e internacionales.

Quien aún desee apoyarlo en sus estudios puede realizarle un depósito a la cuenta del BCP: 34506960649085, con código interbancario 00234510696064908576; informó HCO Tv Huamachuco en sus redes sociales.

HUAMACUCHO: LA INFANCIA DE CHRISTIAN CUEVA

Recordemos que Christian Cueva nació en Trujillo (La Libertad) en 1991 y se trasladó a Huamachuco durante su infancia en esta ciudad de la sierra liberteña donde sus padres son originarios. El ‘10′ de la selección creció desde los 2 años en este hermoso pueblo ubicado a casi cuatro horas de Trujillo, capital de La Libertad.

Huamachuco, es uno de los ocho distritos que conforman la provincia andina de Sánchez Carrión. Ubicada a 184 kilómetros de la ciudad de Trujillo y con una superficie de 424.13 kilómetros cuadrados, su nombre significa “Gorro de Halcón”, dado a su locación en plena cordillera de los Andes de la sierra liberteña.

Dentro de las tradiciones, los 14 y 15 de cada agosto se celebra su fundación y fiesta patronal en honor a la Santísima Virgen de Alta Gracia con la tradicional Parada del Gallardete. Concentrados en la Plaza de Armas se inicia la parada de un madero de eucalipto de más de 40 metros, en cuya parte más alta flamea un gallardete con los colores patrios.

Según Agencia Andina, desde 2011 la tradicional Parada del Gallardete y Festividad de la Santísima Virgen de Alta Gracia se encuentra declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, ya que se reconocen ambos eventos, como una poderosa fuente de identidad de esta provincia.

EDUARDO VARGAS AGRADECIÓ EL APOYO

En declaraciones a Hco Tv Huamachuco, mencionó estar agradecido con el apoyo de ciudadanos peruanos y del extranjero que realizaron donaciones monetarios a la cuenta bancaria de Vargas. En esa línea, su padre también aprovechó las cámaras del medio para dar las gracias por el apoyo recibido de otros países. “Hemos tenido llamadas de distintos sitios. Han apoyado a mi hijo para que tenga su celular y él ahora ya tiene su celular, estoy agradecido con todo esto”, manifestó.

“Gracias a un amiga de Lima que me envió el equipo nuevo. Lo agradezco mucho ya que ahora me ayudará y ahora lo uso para mis grupos de clases”, contó Eduardo Vargas González a Hco TV. “Les agradezco, porque me ayudaron mucho por BCP me enviaron sus voluntarios de países lejanos (...) Hay muchos que me quieren ayudar con la beca [de Ingeniería], será para más adelante. Estoy agradecido de todos mis amigos”, añadió.

