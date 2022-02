Viral: la triste historia del joven peruano que compró un celular y le dieron un pedazo de vidrio

Joven compró un celular y le dieron un pedazo de vidrio en Huamachuco, La Libertad. Captura de imagen: HCO Tv Huamachuco.

Las historias generan viralización en las plataformas digitales, e incluso incrementan la interacción de los usuarios en el día a día, pero también es importante saber lo que ocurre detrás. Tal es el caso de Eduardo Vargas González, un joven de Huamachuco, en el distrito de La Libertad, quien se hizo viral en la red social TikTok porque fue víctima del ‘cambiazo’: él compró un celular Samsung a una persona desconocida y se dio cuenta tarde que era un pedazo de vidrio. No había revisado completo todo el equipo.

Aunque el relato generó risas y hasta burlas en redes sociales, se trata de una historia conmovedora. La denuncia la realizó a un medio de su natal Huamachuco lo que había sucedido. En declaraciones a HCO Tv Huamachuco, manifestó que un sujeto se le acercó a ofrecerle el moderno celular, con el pretexto que necesitaba dinero para irse a Trujillo debido a que se había quedado sin pasaje.

“Estaba en la plaza y un chico me dijo para venderme el celular. Me dijo ‘dame tu celular y 50 soles más’. Él me mostró el celular Samsung Galaxy A51 y yo era aficionado del celular. Se lo di y él se lo ha llevado con los 50 soles”, contó Vargas González.

Tras la insistencia, Vargas —un joven de 19 que se vive en un humilde caserío del sector Chungalitos la Conga en la provincia de Huamachuco— le entregó 50 soles y el teléfono que usaba para sus estudios, sin imaginar que iba ser víctima de la estafa del cambiazo.

Luego de realizar el trato, se dio cuenta que el equipo se encontraba en una funda. Sin embargo, al revisar el equipo no estaba y solo vio un pedazo de vidrio grueso.

Eduardo mostro lo que recibió a HCO Tv Huamachuco. “No me percaté, lo guarde y dije que sí me dio el celular. Seguí caminando y dentro de 9 minutos y me encuentro un vidrio, de ahí decidí venir a la plaza”, añadió. “Es de casaca de cachaco, medio alto, tiene 20 años. Me enseñó el DNI. Solo me decía que le venda el celular. Vamos caminando y me mostraba el móvil (...) Él estaba solo”, comentó.

Pidió que capturen al hampón. “Me costó 850 soles el celular que se robó”, dijo Vargas mientras comentaba la forma como recibió presión del sujeto para que acceda a la táctica del ‘cambiazo’. A raíz del robo, se ha quedado sin dinero para sus estudios escolares, además que el móvil era su herramienta para aprender.

Quien pueda apoyarlo en sus estudios puede realizarle un depósito a la cuenta del BCP: 34506960649085, con código interbancario 00234510696064908576; informó HCO Tv Huamachuco en sus redes sociales.

La entrevista que dio a HCO Tv Huamachuco, tiene más de 200 mil reacciones, más de 23 mil comentarios. El video culmina cuando Eduardo se dirigió a la sede de la Depincri de Huamachuco con respaldo policial para realizar la denuncia.

Un joven contó que otra persona le dijo que le vendía un celular a buen precio, pero no contaba en que sería estafado ya que recibió un pedazo de vidrio tras la compra. Video: HCO Tv Huamachuco.

SU HISTORIA ES VIRAL

Vargas comentó que debido a la lejanía de su comunidad, necesitaba un celular de mejor calidad para continuar sus estudios. Como resultado, tuvo que buscar trabajo en la costa de la región (en el distrito de Chao), lejos de casa para poder comprar el equipo. Sin embargo, el sujeto se lo robó con la táctica del ‘cambiazo’ al querer comprar un móvil de mejor calidad.

“Me esforcé mucho para ir a la costa y seguir más adelante en mis estudios. Mi meta es ser un buen operador de maquinaria pesada. El equipo móvil lo utilizaba para los estudios, ahí estaba todo” , contó al medio Hco TV.

El joven Eduardo Vargas González, trabajó diez meses en la chacra de Chao, para poder comprarse su equipo móvil que le servía además para sus estudios ya que sueña con ser operador de maquinaria pesada. El medio de la región decidió recorrer un poco la vivencia del joven con su familia.

Comentó que el sujeto buscó conmoverlo con una historia. Le dijo que venía de Piura y buscaba dinero para su pasaje, así lo llevó a la Plaza para hacer el cambio del celular.

Por otro lado, comentó que las imitaciones en redes sociales sobre su caso, le han causado mucho humor. Además, aprovechó para pedir a las personas que no compren estos equipos en la calle y no dejarse convencer por quienes buscan convencerlos a cualquier costo.

Joven compró un celular y le dieron un pedazo de vidrio en Huamachuco, La Libertad. Captura de imagen: HCO Tv Huamachuco.

SEGUIR LEYENDO