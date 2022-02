Briyit Palomino, la “Vampiresa de la Cumbia” a un paso de la internacionalización: “Tengo planeado irme a México”

Briyit Palomino, la exvocalista de Lérida que se abre paso a la internacionalización: “Tengo planeado irme a México”

Briyit Palomino más conocida como la “Vampiresa de la Cumbia” acaba de lanzar una nueva canción llamada “El Conchudo”, que nace a raíz de una vivencia suya en el aspecto sentimental. La ex participante del “Artista del Año” va con todo este 2022 en busca de seguir haciéndose en el mundo competitivo de la cumbia.

“Me pasó con mi ex pareja, yo lo di todo y se aprovechó de mi amor para irse”, revela la cantante, quien confiesa que su abuela le brindó la música y ella le puso la letra sobre su vivencia para dar vida a su nueva canción “El conchudo”.

Briyit Palomino, cantante puneña tiene mucha confianza que “El conchudo” tenga mucha receptividad con la gente, puesto que, es una canción que se basa en una realidad.

Además, la cantante Briyit Palomino contó que los emprendimientos que hizo en pandemia lamentablemente fracasaron. “En la pandemia nos hemos dedicado a la venta de panes, pero no salió e incluso abrí una tienda en mi casa, porque yo no tengo experiencia en ese tipo de negocio, y cuando no tienes experiencia a veces te vas a la quiebra. A mí no me funcionó e incluso los productos se vencieron. Me fue muy mal y mi exesposo me hizo invertir en obras y yo confíe en él, invertí todo el capital y hasta el día de hoy no veo resultados, lo denuncie y sigo esperando”, manifestó a Infobae.

Briyit Palomino agradece vitrina de Gisela Valcárcel

La cantante de cumbia formó parte de “El Artista del Año”, programa producido y conducido por Gisela Valcárcel, que el año pasado se emitía los sábados por la noche. Ahí en ese espacio, ella tuvo más popularidad y así lo reconoce. “Estar en el show fue un plus único, puesto que, de lo que me decían ahí está la chica Ex Lérida, ya me decían ahí está “La Vampiresa”, señaló.

“La Vampiresa” anuncia su viaje a México

Briyit Palomino nos confiesa que se viene un viaje a México y eso podría ser la oportunidad de internacionalizarse que todo artista anhela. “Tengo planeado irme a México y internacionalizar el grupo. Una productora de allá me ha invitado a ser parte de la empresa, cosa que he aceptado y vamos a ver que tal nos va”, confiesa a Infobae.

No obstante, “La Vampiresa de la cumbia” reveló que este viaje estuvo planeado para el año pasado, pero por la pandemia se canceló. “México tiene sus reglas y recién se está abriendo la música allá. El mes que viene en marzo ya estoy allá”, agregó.

Ahora, Briyit Palomino es donde ve que todo el esfuerzo que ha hecho de ser solista se ve recompensado e incluso tiene mucho más valor porque ella ha venido de Provincia. “Ser una artista del sur y pegar en Lima es tan complicado o se ve tan lejano que no es fácil. Hay muchos artistas que siguen en la lucha y tratan de conquistar a Lima, pero es difícil porque hay mucha competencia. Fue un golpe de suerte llegar hasta Gisela porque cambió mi vida. Hay muchos talentos del sur que no son reconocidos acá en Lima. Yo he pagado por tres años una cantidad para entrar a los programas”, revela a este medio.

Su gira en Bolivia fue un éxito

Briyit Palomino no ha perdido el tiempo y tras la reactivación tuvo una gira en Bolivia. “Hace poco estuve en Bolivia y recién se están aislando, allá solo usan una mascarilla para entrar a los lugares. Al principio fue un poco difícil porque no conocen tu música, pero ya cuando la comienzan a oír les gustó y bailaron”, confesó la cantante de cumbia.

Su madre ha sido su ejemplo para dedicarse a la música.

Briyit Palomino cuenta que tiene el apoyo de su madre y que está feliz de sus logros como artista. “Gracias a ella conozco el rock. Mi madre era metalera y la admiraba tanto que decía que en algún momento iba a ser como ella. Por mi mamá llevo el look y el nombre de la ‘Vampiresa de la cumbia’”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: