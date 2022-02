Shirley Arica se convierte en conductora de programa de casos sociales en Ecuador

Shirley Arica se convirtió en conductora de televisión en Ecuador. (Foto: Instagram)

No cabe duda que la suerte le sigue sonriendo a Shirley Arica tras su participación en El Poder del Amor, pues la modelo se hizo bastante popular en Ecuador, país al que fue invitada para asistir a diferentes programas y así hablar sobre su paso por el reality turco.

Asimismo, la exchica reality estaría aprovechando todas las oportunidades que le están dando, por lo que aceptó ser conductora de un espacio de televisión dedicado a tratar casos sociales.

El programa Amor y Fuego dio a conocer esta información y sus conductores se mostraron bastantes contentos por Shirley Arica, quien en el Perú se hizo conocida por protagonizar varios escándalos.

“ Si la está pasando bien, me parece genial. Jamás pensé ver a Shirley conduciendo un programa y menos de ese corte , así que bien por ella esa ventana que hizo en Turquía le ha servido”, expresó Gigi Mitre.

Rodrigo González también habló sobre la nueva etapa de la modelo peruana en Ecuador, aconsejándole que aproveche las puertas que se le han abierto luego de su participación en El Poder del Amor.

“ Que se mantenga, porque la tremenda oportunidad se la está dando el público ecuatoriano ”, mencionó el popular ‘Peluchín’, esperando que de esta manera lleve una vida más equilibrada y lo disfrute al lado de su hija.

El programa Amor y Fuego dio a conocer que Shirley Arica se encuentra conduciendo un espacio dedicado a casos sociales en un canal de Ecuador.

SHIRLEY ARICA FUE VINCULADA A BANDA CRIMINAL

A través de un informe emitido en Domingo al Día, las autoridades señalaron que Shirley Arica fue involucrada con una red criminal luego de adquirir un Mercedes-Benz que estaba a nombre de Miguel Ángel Salinas, presunto cabecilla de la organización ‘Los Incorregibles’.

Entre lágrimas, Shirley Arica se defendió, en el programa En Contacto de Ecuador, asegurando que desde hace tiempo viene lidiando con diferentes ataques, señalando que ella desconocía que este auto le perteneciera a Salinas.

“ Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compre ahí y ya . No sé de quién es o de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario más no con el dueño del vehículo”, indicó.

“Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Yo tengo todos mis papeles en regla, así que no tengo ningún problema. No conozco ninguno de esos nombres que me acabar de mencionar”, concluyó.

SU ROMANCE CON SEBASTIÁN TAMAYO

Shirley Arica se animó a dar una entrevista bastante personal para el programa En Contacto y habló sobre su romance con el colombiano Sebastián Tamayo, asegurando que no fue armado y que todo lo que se vio en cámaras fue totalmente real.

“Yo nunca he armado ninguna estrategia en el reality, ninguna, más que para eliminar a alguien, pero fuera de eso nunca he armado ninguna estrategia, siempre he sido yo, por eso al inicio del programa yo estaba reacia a él porque tenía miedo a enamorarme , porque cuando me enamoro pierdo”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: