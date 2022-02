Perú vs. Uruguay: exjugador ‘charrúa’ reveló la dificultad de su selección para jugar ante la ‘bicolor’

Rubén Techera fue jugador de la selección de Uruguay que salió campeón en la Copa América en 1967.

La selección peruana sostendrá un duro compromiso ante su similar de Uruguay en Montevideo como parte de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos equipos se juegan, prácticamente, el pase al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Rubén Techera, exjugador ‘charrúa’ considera que a los uruguayos les cuesta el estilo de juego de los peruanos , aunque destacó el cambio de su equipo con el nuevo entrenador, Diego Alonso.

“Uruguay ha cambiado mucho de lo que venía haciendo, tiene otra dinámica, Diego Alonso le ha dado otra dinámica al equipo y creo que va a ser difícil para los dos. Uno porque Uruguay cambió para bien y segundo porque el fútbol del Pacífico no nos gusta, no nos gusta correr detrás de la pelota, nos gusta que nos jueguen como jugamos nosotros: de frente y que no nos escondan la pelota. Es lo que tiene Perú. Tiene buen juego de conjunto y tiene jugadores como Lapadula que pesan arriba y jugadores que llegan con gol ”, comentó el que fuera futbolista campeón con Uruguay en la Copa América 1967.

Y es que la ‘bicolor’ se ha caracterizado por ser un equipo que juega bien al fútbol y pone el balón en el piso . De esta forma ha logrado ganar mucho de sus partidos. Aunque también es cierto que cuando ha tenido enfrente a rivales complicado y en ambientes adversos, el estilo varió. Tal y como sucedió en Barranquilla, cuando los colombianos presionaron alto a Perú, que no le dejó jugar y tuvo que hacerlo de contragolpe. Fue así que llegó el gol del triunfo de Edison Flores.

Sin embargo, es una incógnita si Ricardo Gareca tendrá pensado plantear un partido de la misma manera o saldrá a proponer. En ese sentido, Rubén toma en cuenta el hecho de que hay otro contrincante que está en la lucha por ir al Mundial como Chile, que visitará a Brasil y que el resultado de ese partido puede condicionar tanto a Perú como a Uruguay. “Indudablemente va a ser un partido muy difícil para los dos por lo que se juega, pero hay un tercero que se va a involucrar que es Chile, pues si empata o pierde, tanto Perú como Uruguay están prácticamente dentro del Mundial , por eso hay que también ir mirando hacia Brasil”, señaló Techera, quien también fue campeón nacional con Universitario de Deportes en 1974.

CAMBIO DE ENTRENADOR EN URUGUAY

Por otro lado, opinó sobre el cambio de mando en el elenco ‘charrúa’, con la destitución de Óscar Washington Tabárez y del nuevo entrenador Diego Alonso. “ El tema con Tabárez ya estaba un poco desgastado. Él físicamente no era lo mismo, ya estaba complicado con su salud y un técnico tiene que estar ahí en la línea, alentando, dando órdenes. Indudablemente, el uruguayo tiene que estarle totalmente agradecido porque cambió la fisionomía de las selecciones uruguayas. Pero Alonso le ha dado otra dinámica, ha cambiado nombres, estilo . Entonces el equipo se reencontró con el Uruguay que venía siendo”, sostuvo.

Efectivamente, hubo tres grandes cambios. Primero en las importantes victorias que consiguió ante Paraguay en Asuncion (1-0) y la goleada ante Venezuela en Montevideo (4-1). Segundo, es que para ambos encuentros llamó a futbolistas que anteriormente no habían sido tenidos en cuenta como Facundo Pellistri o Nicolás ‘Diente’ López, entre otros. Y tercero es la dinámica y el ritmo que le implantó al equipo. En ese sentido, Pellistri destacó de gran manera y apunta a ser un arma que la ‘bicolor’ deberá vigilar con atención.

GIANLUCA LAPADULA Y ALEX VALERA

Finalmente, opinó de Gianluca Lapadula como un jugador crucial, aunque considera que Alex Valera aún tiene mucho por mejorar. “(Lapadula) viene siendo un jugador muy importante. Si bien este chico Valera es buen jugador, tiene una visión muy grande del arco, le falta todavía y ponerse la camiseta de la selección peruana no es para todos ”, finalizó.

El exjugador 'charrúa' comentó sobre la dificultad de este partido y destacó el crecimiento de su selección con la llegada de Diego Alonso. | Audio: Radio Ovación

