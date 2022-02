Ministro de Justicia niega denuncias en su contra: “Como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas”

Nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, de acuerdo a una investigación del diario El Comercio, fue denunciado por negligencia cuando se desempeñaba como procurador del Gobierno Regional de Áncash, entre mayo de 2017 y junio de 2018.

Ante esta revelación, Yldefonso Narro utilizó sus redes sociales para defenderse y negar las denuncias en su contra . “Ante recientes informaciones periodísticas, quiero aclarar que durante mi gestión como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas, anteponiendo siempre el servicio a la ciudadanía en cada una de las responsabilidades que he asumido en mis 25 años de trayectoria”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Según explicó, asumió el cargo de Procurador Adjunto Regional y encargado de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Áncash “en un contexto de inestabilidad política y desorden institucional”.

“Teníamos profundas carencias de recursos materiales, humanos y presupuestarios, que dificultaron la adecuada atención de la defensa. Sin embargo, a pesar de no ser el Procurador Público titular, se atendieron aproximadamente 8300 procesos”, explicó el integrante del Gabinete Ministerial encabezado por Aníbal Torres.

En medio de su defensa, el actual ministro de Justicia reconoció “la labor ardua y sacrificada de los todos los procuradores del país”. Según su experiencia, manifestó que ellos “constantemente están expuestos a múltiples denuncias, las mismas que se enmarcan en el principio constitucional de la presunción de inocencia”.

“Como titular del Ministerio de Justicia, uno de los pilares de mi gestión es y seguirá siendo fortalecer la defensa jurídica del Estado, para que quienes defienden los intereses del país tengan los recursos necesarios para realizar una adecuada labor”, apuntó.

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA MINISTROS DE JUSTICIA Y TRANSPORTE

Tras darse a conocer este informe periodístico, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que están preparando una moción de interpelación en contra del ministro de Justicia, Ángel Yldefonso Narro, pese a que había asegurado que el nivel de tensión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo ha disminuido en busca de llegar a una tregua para lograr la gobernabilidad que el país necesita.

“Hemos bajado el nivel de tensión, pero eso no significa que hayamos declinado de nuestras tareas específicas como fiscalizadores y el control político que tenemos que ejercer y vamos a seguir ejerciendo”, exclamó en los exteriores del Congreso de la República.

“La función de control político la seguimos ejerciendo, estamos preparando una moción de interpelación del ministro de Justicia, por ejemplo. El día de hoy ha salido en primera plana en un medio de comunicación que tiene 70 denuncias, eso sigue caminando”, dijo.

En cuanto al ministro de Transporte, Juan Silva , Jorge Montoya señaló que tenía preparada otra moción de interpelación para él, pero que “no se ha terminado de firmar porque se está actualizando la moción”.

Según la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, hasta el momento solo 12 parlamentarios han firmado la moción de censura en contra de Silva. Cabe recordar que esta medida fue anunciada luego que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones promoviera la creación de un padrón de choferes dedicados al taxi colectivo, acto que pone en riesgo la reforma del transporte.

