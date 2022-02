Jorge Yamamoto lamenta burlas de agresiones sexuales contra niña: “No es atacar el antivalor, sino atacar la decencia”

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, youtubers en medio del escándalo por burlarse de acoso sexual a menor de edad

El psicólogo social Jorge Yamamoto lamentó que Ricardo Mendoza y Norka Gaspar reforzaran el antivalor de la violencia sexual tras burlarse de las agresiones sexuales contra una menor de edad y una mujer con discapacidad auditiva en el transporte público.

El especialista indicó que las burlas que hacen los conductores del programa ‘Complétala’ de YouTube reflejan el estado de la “crisis de nuestros valores”.

“ Ahí lo que se está haciendo es reforzar el antivalor de la violencia sexual, el antivalor de que la gente no hace nada. ¿Por qué?, porque se están burlando de una niña que ha sido atacada sexualmente. Entonces, ahí esa burla no es atacar el antivalor, sino atacar la decencia. Ese es el mundo al revés ”, explicó.

Por otro lado, Yamamoto aclaró que el buen sentido del humor y el humor negro tocan los antivalores “de una manera no tan dramática” y así refuerzan los valores. Un ejemplo de esto sería cuando se ataca a la corrupción con el sentido del humor y se refuerza el valor de la honestidad. Sin embargo, sostuvo que en el Perú el ‘macheteo’ hacia otra persona es muy celebrado y afirmó que en otros países esto no daría risa y sería severamente cuestionado, porque el “bullying no es un valor en ese contexto”.

“Somos recontra macheteros en el sentido del humor, que apenas encontramos alguna debilidad de personalidad, de inteligencia de nuestros amigos. Incluso empezamos a hacer broma, les damos vueltas y terminamos atacando a propios y ajenos”, aseguró el especialista.

Asimismo esto ayudaría a reflexionar y daría pie a impulsar una campaña contra la violencia sexual y llamar la atención de estos “antivalores del mal llamado sentido del humor”.

DIANA MULOSLAVICH Y EL MIMP SE PRONUNCIAN SOBRE BURLAS

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, afirmó que en el Perú aún hay una tolerancia alta frente a la violencia de género; esto pese a los avances que se han ido alcanzando en estos últimos años. Su pronunciamiento se dio al momento de ser consultada por la burla hecha por Ricardo Mendoza y Norka Gaspar respecto al acoso sexual.

Miloslavich señaló que los medios de comunicación no deben burlarse o crear cualquier mofa de hechos de esta naturaleza, puesto que constituyen un “delito”. Además, señaló que actos como el realizado por estos comediantes abona la idea de impunidad frente a la violencia contra la mujer.

Ante esta coyuntura y la gran cantidad de críticas que se han realizado contra el hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recordó a través de su Twitter que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero en el ámbito nacional. La cifra tan solo en Lima Metropólitana es mucho más grave: 9 de cada 10.

“Seguimos con una alta tolerancia a la violencia de género (...) Un medio de comunicación no puede burlarse de un delito, ello abona a la impunidad”, señaló la ministra en una entrevista con TV Perú el 15 de febrero.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), también se pronunció sobre esta situación y resaltó que se seguirá trabajando para que todo acto de violencia sea denunciado, investigado y sancionado.

“Desde el @MimpPeru seguiremos trabajando para que todo acto de violencia contra las mujeres sea denunciado, investigado y correctamente sancionado. Avancemos hacia la construcción de una sociedad libre de violencia”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.





SEGUIR LEYENDO