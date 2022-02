André Carrillo reveló qué le dijo Jefferson Farfán cuando le contó que tenía una millonaria oferta de Al Hilal

André Carrillo llamó a Jefferson Farfán para pedirle su opinión ante oferta de Al Hilal de Arabia Saudita.

André Carrillo fue el invitado especial de Jesús Alzamora para su canal de YouTube ‘La Lengua’. El volante de la selección peruana contó detalles de cómo se dio su pase a Al Hilal de Arabia Saudita, equipo que lo tiene desde mediados del 2018. ¡Historias jamás contadas!

“Me pegaron innecesariamente”, arrancó la ‘Culebra’ sobre las duras críticas que recibió por parte de prensa e hinchas tras llegar a un fútbol ‘poco conocido’, pese a que había realizado un gran Mundial en Rusia con la ‘bicolor’.

“Cuando recibí la oferta llamé a Jefferson (Farfán) porque él había jugado en Dubái. Le comenté de números... tengo una buena relación con él, es como un hermano mayor, tengo confianza. Me dijo: ‘vaya, agarra ese tren” , reveló André Carrillo.

“Me pide Jorge Jesús, quien me tuvo en el Sporting (Lisboa). Me dijo: ‘André, estoy buscando un extremo y te quiero a ti. Vente’. Me mostró las instalaciones por videollamada y todo de primer nivel”, continuó el futbolista.

“También lo conversé con mi mujer. Lo pensamos porque tenía 3 años de contrato (en Portugal). Benfica no estaba de todo contento conmigo. Pero siempre hemos tenido buena relación. Me trataron bien. Ha sido un club para mí”, indicó de su exclub.

“Al comienzo (la vida en Arabia Saudita) te cuesta un poco porque son cosas distintas, pero luego he disfrutado demasiado. Muy aparte de lo económico. Yo recomendaría que vayan a ojos cerrados”, sostuvo.

LOS REGALOS EN ARABIA SAUDITA

“He tenido algunos regalitos. Cuando campeonamos la Champions de Asia, un príncipe me agradeció por el título y me regaló un relojito... un relojito bien...”, contó André Carrillo en el programa de YouTube.

“Después me ofrecieron un carro... yo lo recibí con los brazos abiertos. Es una locura. ¿Aquí (Perú) quién te puede dar eso? Son pequeños detalles que ellos te pueden dar”, lanzó el volante nacional.

SU FUTURO

“Me queda año y medio de contrato. Estoy contento. Pero hay momentos que quieren cambiarte. Soy el extranjero más antiguo de mi equipo. De momento estoy jugando bien y ganando títulos. Pero vamos a ver qué pasa”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: