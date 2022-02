André Carrillo elogió a los ‘4 fantásticos’ de la selección peruana: “Son los tops. No me igualo a ellos”

André Carrillo habló de los '4 fantásticos', calificativo que la prensa le puso a: Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro.

En el programa digital de Jesús Alzamora, André Carrillo habló de los famosos ‘4 fantásticos’ de la selección peruana: Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero. La ‘Culebra’ los elogió y señaló que jamás se compararía con ellos. “Son los tops que ha tenido Perú”, lanzó.

“Jefferson Farfán es muy pata mío. Con él te cag... de risa todo el día. Desde que te recibe por primera vez en la selección, él te empieza a hacer bromas para meterte en su círculo”, señaló el volante peruano.

“Jefferson Farfán es completísimo: fuerte, rápido, goleador, cabeceador, patea con izquierda y patea tiro libres. No es fácil”, aumentó André Carrillo.

“También el ‘Loco’ Vargas. Con él tengo buena relación. Me para jod... todo el día. Me anda diciendo: ‘pecho frío. Carrillo, buen partido, ojalá se te descongele el pecho’”, contó entre risas en ‘La Lengua’.

“Lo que logró (en Italia) no es fácil, y siendo peruano, porque ocupaba puesto de extranjero. Pero la gente te juzga: ‘cómo acabaste tu carrera’, ‘que subiste de peso’”, agregó sobre el exlateral de la ‘bicolor’.

“Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro son los tops que ha tenido Perú. Yo soy consciente que no me acerco a ellos. Esos 4 son los diferentes. No me igualo a ellos”, sostuvo de los ‘4 fantásticos’.

“Son pocos los jugadores como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero que duran hasta los 38-39 años. Y llegar a esa edad, con salario y nivel alto, no es fácil. Porque otros están jugando Segunda y Copa (Perú)”, manifestó.

SU GOL EN EL MUNDIAL RUSIA 2018

“Fue un gol en el Mundial, pero no lo disfruto como la gente. No es como que diga: ‘wow, metí un gol en el Mundial’. No es que me agrande con un gol en el Mundial. Claro que quedará marcado y grabado porque Perú no iba al Mundial hace mucho”, reveló sobre el tanto peruano después de 36 años.

“Me acuerdo que en ese partido (contra Australia) salí el mejor del campo y no hice un buen partido. Quizás fue por el gol. De hecho, fue el peor partido que jugamos. Nos atacaron por todos lados”, cerró.

André Carrillo luego de anotarle a Australia (1-0) en Rusia 2018.

