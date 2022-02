André Carrillo y la maña de Yerry Mina: “Cuando juega contra Paolo Guerrero no se corta las uñas”

André Carrillo apuntó contra Yerry Mina en entrevista con Jesús Alzamora.

André Carrillo estuvo en el programa ‘La Lengua’ del conductor de TV, Jesús Alzamora, donde se mostró muy suelto sobre muchos temas relacionados a su carrera profesional. En un momento de la nota, habló sobre Yerry Mina, a quien enfrentó hace poco por las Eliminatorias Qatar 2022.

“En Colombia nos controlaron. Yo toqué muy poco la bola. Después del partido me dijeron ‘partidazo, Carrillo’... pero en el campo me sentí aplastado. Ellos fueron mejores... igual ganamos. Era lo que necesitábamos”, comentó tras lo ocurrido en Barranquilla.

“Después del partido vi mis estadísticas: solo toqué 12 bolas y todas fueron rechazos. Eso no es jugar bien, como de equipo chico. Pero sabíamos lo que teníamos que hacer: defender y buscar una contra”, continuó André Carrillo.

Tras ello, Jesús Alzamora lanzó: “¿Qué antipático es Yerry Mina, no?”, sin imaginar que el volante de la selección peruana dejaría singular confesión para su canal de YouTube.

“Y eso que no le has visto. Cuando juega contra Paolo Guerrero no se corta las uñas, te las clava todo el partido” , reveló sin tapujos.

André Carrillo habló de la maña de Yerry Mina cuando enfrenta a la selección peruana. (Video: Jesús Alzamora / YouTube).

“Es pesado, pero es buen jugador. Esas 2 torres que tienen allí (con Davinson Sánchez) son duras. Y ambos en la Premier League”, acotó segundos después.

Por otro lado, André Carrillo contó que se puso sensible en el Perú vs Colombia. “No soy de lágrima fácil, pero hubo momentos que lloré. Cuando el ‘Orejas’ metió el gol en Colombia, sentí que caían mis lágrimas. Pero había que seguir guerreando. También con el gol de (Paolo) Hurtado en Ecuador (de la pasada Eliminatoria)”.

“Hoy en día siento que están contentos conmigo. Te permiten errar algo. Pero soy consciente que estos dos duelos (sumando el de Ecuador en Lima) no fueron mis mejores partidos. Yo me siento bien cuando ataco y creo situaciones de gol”, cerró.

