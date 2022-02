André Carrillo y su descomunal golazo de volea en el Al-Hilal vs Al-Shabab por la Liga Saudí

André Carrillo ahora es dirigido por Ramón Díaz en el Al-Hilal.

André Carrillo vuelve a resaltar en el Al-Hilal y esto se da tras la salida del portugués Leonardo Jardim y la llegada del argentino Ramón Díaz. El delantero de la selección peruana apareció con un golazo desde fuera del área para aportar en la victoria parcial de su club sobre el Al-Shabab, en el marco de la jornada 21 de la Liga Profesional Saudí.

La ‘Culebra’ anotó a los 25 minutos del compromiso jugado en el estadio King Fahd Internacional. Luego de un mal despeje al centro por parte de la defensa contrincante, el exAlianza Lima le pegó de derecha de volea porque la pelota llegó dando botes . El balón se incrustró en la esquina izquierda del arco y todos fueron a celebrar con el peruano.

Recordemos que André Carrillo no venía siendo titular indiscutible en el cuadro árabe con el ‘luso’ como estratega, quien no lo puso de titular ante el Chelsea por la semifinal del Mundial de Clubes y lo hizo ingresar a poco de finalizar el compromiso. Ahroa, con el argentino como DT, el futbolista de 30 años empieza a ganar protagonismo otra vez.

Con la victoria parcial del Al-Hilal, el equipo del peruano sumará 34 puntos y se ubicará en la cuarta casilla, pero aún lejos del primer puesto tomado por el Al-Ittihad con 48 unidades. Sin embargo, el cuadro que viste de azul tiene tres partidos pendientes y, de ganar todoso los encuentros, se pondrá a pelear el campeonato otra vez. Recordemos que la Liga Profesional Saudí tiene 25 jornadas.

ANDRÉ CARRILLO Y SU RESPETO A GUERRERO, VARGAS, FARFÁN Y PIZARRO

André Carrillo habló en una reciente entrenvista y destacó a cuatro de los mejores futbolistas peruanos, quienes han dejado el nombre del Perú en alto a nivel internacional. La Culebra’ jugó con ellos en la selección peruana y se dio un tiempo para halargarlos.

“Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro son los tops que ha tenido Perú. Yo soy consciente que no me acerco a ellos. Esos 4 son los diferentes. No me igualo a ellos”, sostuvo de los ‘4 fantásticos’.

ANDRÉ CARRILLO LE REGALÓ CAMISETA A NIÑO

André Carrillo es un ‘crack’ dentro y fuera del campo. Lo demostró en la última victoria en el Mundial de Clubes, en el cual anotó de penal y tuvo un gran gesto con un niño que ingresó a la cancha de forma indebida al regalarle su camiseta. Esto se dio después del partido entre Al-Hilal y Al-Jazira por el Mundial de Clubes. En la línea del campo se encontraba un niño que fue detenido por la seguridad del estadio Mohammed Bin Zayed. La ‘Culebra’, que se encontraba muy cerca a la escena, se tomó el tiempo de dirigirse hacía el menor y le dio su camiseta. Inmediatamente, este dejó de poner oposición y se marchó contento.

André Carrillo tuvo gran gesto con hincha después del partido por el Mundial de Clubes

