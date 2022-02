Nicolás Córdova, extécnico de Universitario, debutó con triunfo en Al Rayyan con golazo de James Rodríguez

Nicolás Córdova, extécnico de Universitario, debutó con triunfo en Qatar de la mano de James Rodríguez.

El fútbol es un deporte que funciona como la vida misma. Da muchas vueltas y te puede poner en diversas situaciones y escenarios. Un día puedes estar en lo más alto y otro en lo más bajo. Esto lo puede constatar el entrenador Nicolás Córdova, con pasado en Universitario de Deportes , y que fue nombrado para dirigir al Al Rayyan de Qatar donde juega James Rodríguez .

Justamente en su primer partido disputado este último martes 15 de febrero ante Umm Salal lograron imponerse por 1 a 0 con anotación precisamente del ‘crack’ colombiano a los 92 del partido. Sí, sobre el final se impusieron y lograron acceder a los cuartos de final de la Copa del Emir.

La jugada estelar se gestó por el sector izquierdo. El argelino Yacine Brahimi encaró a su defensor, lo superó y cedió el balón para Ahmad Yasser, quien se proyectó por dicha banda y sacó un centro al punto de penal que James aprovechó para batir al portero Khalif Ababacar NDiaye y poner el tanto de la desigualdad con un zurdazo en primera a casi nada del final del encuentro. Este resultado le permite cumplir con la ‘norma’ futbolística de que entrenador que debuta en un equipo no pierde.

Y es que el DT chileno había sido elegido para llevar las riendas del cuadro qatarí el pasado 13 de febrero en reemplazo del francés Laurent Blanc, quien no pudo enrumbar al equipo por buen camino. De hecho, de sus últimos cinco partidos solo pudo conseguir 1 victoria, 3 empates y 1 derrota, dejando a ‘Los Leones’ en la novena posición de un total de 12 equipos y con 18 puntos. En ese sentido, es preciso resaltar que el primer lugar lo ocupa Al-Sadd, exconjunto del español Xavi Hernández, con 46 puntos. “Soy consciente de la responsabilidad encomendada a entrenar a un equipo de la talla del Al-Rayyan Sports Club”, fueron las palabras del DT de 43 años en su presentación.

Este triunfo ante Umm Salal le permitirá a Córdova trabajar de la mejor manera y aprovechar a un James Rodríguez que no venía bien futbolísticamente, sobre todo con su selección tras las últimas derrotas ante Perú y Argentina. Por tal motivo, necesitaba resarcirse y optimizar su rendimiento. Además, el hecho de que un jugador de su calidad esté a sus 30 años en el fútbol asiático invita a pensar en qué puede haber pasado para que su trayectoria no ande de la mejor forma. Sin embargo, este gol le ayudará en ello y el técnico ‘sureño’ buscará sacar su mejor performance en bien del equipo oriental.

PASADO EN UNIVERSITARIO

Nicolás Córdova no es ajeno en el fútbol peruano, pues dirigió a Universitario de Deportes desde mediados del 2018 hasta mediados del 2019. Y si bien no llegó a plasmar un buen fútbol como trató desde un principio, el chileno fue uno de los principales responsables para que la escuadra ‘crema’ logre salvar el descenso el 2018 . Encajó una racha positiva de 7 duelos sin conocer la derrota (6 victorias y 1 empate), lo cual lo puso en una posición favorable, llegando a estar cerca de puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, algo que finalmente no sucedió.

Para la temporada 2019, buscó armar un plantel a su medida pero no consiguió buenos resultados. De hecho, se jaló a Alejandro Hohberg de Alianza Lima, lo cual fue el fichaje ‘bomba’ del mercado de pases peruano. El argentino Germán Denis es otro de los jugadores que también estuvo bajo su mando y colaboró para salvar a la ‘U’ de ese año catastrófico.

