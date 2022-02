Universitario vs. Barcelona de Ecuador: técnico Fabián Bustos opinó sobre los ‘cremas’ y del rendimiento de su equipo

Fabián Bustos, técnico de Barcelona de Ecuador, estudiará a Universitario tras el partido liguero con Delfín.

Universitario de Deportes arrancó con el pie derecho en la Liga 1 con dos victorias consecutivas ante la Academia Cantolao y la Universidad San Martín. Sin embargo, este año también jugará en la Copa Libertadores, donde empezará en la fase previa ante Barcelona de Guayaquil. Justamente, el entrenador Fabián Bustos opinó sobre el cuadro ‘crema’, aunque reconoció que aún deben profundizar en estudiarlo.

“ He visto algunos partidos de Universitario, va primero en Perú, ha cambiado de entrenador, he visto a sus jugadores. Cada partido es un desafío distinto, tenemos que analizarlo y estudiarlo bien”, comentó el técnico argentino en conferencia de prensa tras la victoria obtenida por su equipo en la fase 1 ante Montevideo City Torque de Uruguay.

Y es que el inicio del elenco ‘merengue’ en el torneo local ha sido extraordinario. En la primera fecha goleó por 3 a 0 a la Academia Cantolao en condición de visita, mientras que en la segunda jornada lograron imponerse por el mismo marcador a la Universidad San Martín en el Estadio Monumental. En ambos encuentros, el equipo de Ate fue superior y dio una imagen totalmente diferente a la que mostró en los partidos de pretemporada ante el Inter Miami y Aucas de Ecuador.

FIGURA DE ALEX VALERA

Alex Valera es la figura de los ‘cremas’ al haber anotado 2 goles en estos dos primeros encuentros de la Liga 1, muestra de la gran confianza que se tiene ya desde hace poco más de seis meses. Sin duda que primero con la llega de Gregorio Pérez logró mejorar considerablemente, aunque con el nuevo técnico, Álvaro Gutiérrez, parece ir por la misma senda.

DEUDA INTERNACIONAL

De todos modos, hay que resaltar que los clubes peruanos tienen una deuda en la Copa Libertadores, en la que no logran pasar, por lo menos, a los octavos de final desde el 2013 , cuando Cusco FC (exReal Garcilaso) alcanzó los cuartos de final, siendo eliminados por Independiente de Santa Fe de Colombia. Por tal motivo, la responsabilidad de Universitario será máxima.

BARCELONA DE GUAYAQUIL

El rival de los ‘cremas’ será el Barcelona de Guayaquil, que vienen de eliminar a Montevideo City de Uruguay por penales (8-7). Justamente, sobre este partido habló Bustos, quien le gustó el funcionamiento de su equipo, pero que hay aspectos por mejorar. “Nosotros tenemos que crecer, me gustó el funcionamiento. Creo que hay cosas todavía como ser más agresivos, más intensos. Tener más efectividad y no tener sobresaltos defensivos como lo tuvimos hoy (ayer) en el segundo tiempo. Debemos estar más finos y trataremos de estar en todos los detalles para enfrentar a Universitario. No estuvimos finos, tenemos que seguir trabajando para corregir esta situación y poder manejar los partidos si tenemos efectividad”, sostuvo.

Barcelona de Ecuador vs. Montevideo City Torque de Uruguay. | Foto: Barcelona S.C.

PENALES

Al ser una etapa eliminatoria, los penales es una vía por la cual los equipos en estas instancias pueden llegar si en el tiempo reglamentario quedan empatados. No obstante, Bustos reconoció que también han trabajado en ello y que es un arma para considerar. “Nunca dejamos ligado nada al azar. Siempre buscamos trabajar todas las facetas del juego y los penales son una posibilidad. La habíamos trabajado. Cada vez que nos ha tocado una definición siempre lo trabajan los arqueros como los pateadores”, finalizó.

FABIÁN BUSTOS Y UN HERMANO EN PERÚ

El apellido Bustos no es desconocido en tierras ‘incaicas’, pues Fabián es hermano del actual entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos, que lo sacó campeón nacional el 2021. En ese sentido, no sería descabellado que le pida información sobre la escuadra ‘merengue’ a la que ya enfrentó el año pasado con un resultado favorable de 2 a 1 con goles de Ricardo Lagos y Axel Moyano. Descontó Nelson Cabanillas.

SEGUIR LEYENDO