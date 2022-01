A qué hora juegan Argentina vs Colombia EN VIVO: choque decisivo por Eliminatorias Qatar 2022

A qué hora juegan Argentina vs Colombia: partido por fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022.

Argentina vs Colombia EN VIVO. La ‘albiceleste’ recibe este martes 1 de febrero a los ‘cafeteros’ en el Estadio Mario Alberto Kempes por la jornada 16 de Eliminatorias Qatar 2022. Los visitantes se juegan la vida. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro. ¡Partidazo!

Argentina, que no tiene a Lionel Messi, no pierde hace 27 encuentros. Por tanto, los de Lionel Scaloni son favoritos en la previa del partido. El local viene de imponerse 2-1 ante Chile fuera de casa. Eso sí, llega con varias bajas de consideración.

Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes no estarán por acumulación de tarjetas amarillas. El técnico tendrá que acudir al banquillo para suplirlos frente a Colombia por Clasificatorias Sudamericanas.

El rival, por su parte, atraviesa otro presente. El viernes cayeron sorpresivamente con Perú en un duelo para el olvido en Barranquilla. Ni el regreso de James Rodriguez y Radamel Falcao sirvieron para imponerse en el Metropolitano, pese a dominar durante los 90 minutos de juego.

Con dicho resultado, el equipo de Reinaldo Rueda cayó a la sexta casilla del certamen. Es por ello que está obligado a ganar fuera de casa ante los argentinos. Todo para mantener el sueño mundialista. Ojo: no podrán contar con Yerry Mina por suspensión.

Los números le juegan en contra a Colombia, pues no marcan hace 6 choques de Eliminatorias (565 minutos). Además acumulan 28 años sin poder imponerse ante Argentina en condición de visita. Su situación es complicada.

El equipo de Lionel Scaloni con la mentalidad puesta en Colombia.

HORARIOS DEL ARGENTINA VS COLOMBIA

- Costa Rica / 5:30 p.m.

- Honduras / 5:30 p.m.

- Guatemala / 5:30 p.m.

- El Salvador / 5:30 p.m.

- México / 5:30 p.m.

- Panamá / 6:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 6:30 p.m.

- Perú / 6:30 p.m.

- Colombia / 6:30 p.m.

- Ecuador / 6:30 p.m.

- Venezuela / 7:30 p.m.

- Bolivia / 7:30 p.m.

- Paraguay / 8:30 p.m.

- Uruguay / 8:30 p.m.

- Chile / 8:30 p.m.

- Argentina / 8:30 p.m.

- Brasil / 8:30 p.m.

- España / 12:30 a.m. del 2 de febrero.

CANALES PARA VER ARGENTINA VS COLOMBIA

- Argentina / TyC Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión y Tigo Sports.

- Colombia / Caracol TV.

- Costa Rica / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Nicaragua / Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y Latina.

- España / #Vamos.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Venezuela / TLT Play.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE ARGENTINA Y COLOMBIA

- 2021 / Argentina (P) 1-1 Colombia (Copa América).

- 2021 / Colombia 2-2 Argentina (Eliminatorias).

- 2019 / Argentina 0-2 Colombia (Copa América).

- 2018 / Colombia 0-0 Argentina (Amistoso).

- 2016 / Argentina 3-0 Colombia (Eliminatorias).

- 2015 / Colombia 0-1 Argentina (Eliminatorias).

- 2015 / Argentina (P) 0-0 Colombia (Copa América).

Jugadores de Colombia piden seguir soñando con el Mundial de Qatar.

