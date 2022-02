Deyvis Orosco explica por qué le pidió la mano por segunda vez a Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Le regalé un segundo anillo”

Deyvis Orosco aclara la segunda pedida de mano tras críticas. (Foto: Instagram/ Captura)

Deyvis Orosco sorprendió a sus seguidores al pedirle por segunda vez la mano a su pareja Cassandra Sánchez en pleno concierto en vivo el último lunes 14 de febrero para culminar con un romántico Día de San Valentín.

Es por ello que, en la edición de este 16 de febrero el cumbiambero se enlazó con el programa En Boca de Todos para contar más detalles de dicho momento. Asimismo, para responder a algunas personas que han criticado su segunda propuesta de matrimonio.

Recordemos que Magaly Medina arremetió contra el cantante señalando que este acto podría ser una estrategia para promocionar sus conciertos, puesto que la primera vez que le propuesto matrimonio fue el 24 de octubre del 2020.

“Mi primer compromiso fue porque empecé a experimentar este cambio. Cuando me refiero a este mundo, no es el del show sino en el nuevo que a mí me ha tocado vivir porque desde que falleció mi padre desde que tengo 20 años lo único que hice fue trabajar. Cuando la vida me permite conocer a Cassandra me empezó a enseñar que hay cosas más bonitas que solo el trabajo“, comenzó diciendo Deyvis.

“Hoy se habla del detalle que yo tuve para con ella porque nadie sabe los detalles que ella tiene conmigo. Hay una frase que dice que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, pero creo que no calza conmigo. Desde el primer día, hemos comenzado a combinar a la par como una pareja”, agregó.

Según las declaraciones del artista, la primera vez que le pidió la mano a la madre de su hijo, los contagios por la COVID-19 estaban en un nivel extremo. Sin embargo hoy en día la situación de la pandemia ha ido mejorando, por lo que decidió volver a tener este detalle romántico.

“Lo aclaro, la primera vez, saliendo de este programa, la sorprendí en octubre, pero fue una pedida muy sencilla, muy íntima porque el mundo estaba de otra manera, todos estábamos cuidados, con mascarillas. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, y es por eso que el mundo ha regresado a esta nueva forma de vivir”, acotó.

“Ella se merece eso y más, me ha regalado lo más maravilloso. Entonces solamente para estar aclarándolo, yo le regalé un segundo anillo”, concluyó.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE DEYVIS Y CASSANDRA?

La conductora de TV Magaly Medina sorprendió al emitir una fuerte crítica contra Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de su gran amiga Jessica Newton, luego de ver que él le había pedido que sea su esposa por segunda vez. Ella considera que el cumbiambero tomó esta decisión por marketing, pues se encuentra realizando conciertos a nivel nacional.

“Él está iniciando una gira por el aniversario de Néctar, la agrupación de su padre. No sabemos si esto lo hace para difundir sus conciertos porque sabe que estás historias la gente las consume”, señaló la periodista, recalcando que Cassandra no suele acompañar a Deyvis a sus conciertos, y justamente lo hace cuando inicia una gira, “prestándose” para esta sorpresa. “Ella le sigue el juego”, dijo.

“A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”, añadió.

