Jessica Newton responde a Magaly Medina tras criticar pedida de mano de Deyvis Orosco a su hija Cassandra

Después que Magaly Medina arremetiera contra la nueva pedida de mano que le hizo Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid, Jessica Newton no se quedó tranquila y usó su cuenta de Instagram para responderle. Como se recuerda, la conductora indicó que este detalle del cantante le pareció un show para promocionar sus conciertos.

Aunque no etiquetó a Magaly Medina, la exreina de belleza dio una clara respuesta a la conductora de TV. “El silencio muchas veces es la mejor respuesta” , escribió Newton tras publicar un video donde se le ve feliz mientras baila una canción. A quienes sí etiquetó es a su hija Cassandra y su yerno Deyvis Orosco, adjuntando los hashtag disfruten, sonrían y sean felices.

Esta publicación también logró la reacción de su hija Tamara, quien señaló que su madre desde muy pequeña le enseñó que “el silencio es una virtud”. A lo que Jessica respondió: “Todos deberíamos pensar siempre antes de hablar. Las palabras son peligrosas”.

Cabe recordar que Magaly Medina y Jessica Newton son muy buenas amigas, sin embargo, esta claro que este comentario no gustó para nada a la organizadora del Miss Perú. ¿Se habrá resquebrajado la amistad?

La conductora de TV aclaró este 15 de febrero que en efecto, es amiga de Jessica Newton, pero no podía dejar de dar su opinión.

“Lo siento pero esta es mi chamba, pero de verdad me ha parecido de mal gusto. Yo que celebro todo lo romántico, soy una enamorada del amor, pero ya me parece mucho show. Creo que me hubiera parecido más bonito si dice ella y yo vamos a anunciar ante mi público la fecha de nuestro casorio. Me hubiera parecido más honesto, más creíble, más emotivo, más emocionante”, remarcó la periodista.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA PEDIDA DE MANO DE CASSANDRA?

La conductora de TV Magaly Medina sorprendió al emitir una fuerte crítica contra Deyvis Orosco y su nueva pedida de mano a Cassandra Sánchez de la Madrid, hija de su gran amiga Jessica Newton. Para la periodista, este acto podría ser una estrategia de parte del cantante y recordó que el cumbiambero le pidió la mano el pasado 24 de octubre del 2020.

“¿Cómo haces para que en un concierto, arrodillarte, hacer un show, montar el circo, y decir: quieres casarte conmigo? ¿Él fue y le dijo: ‘Casandra dame el anillo que lo voy a poner otra vez en la cajita y te lo voy a sacar delante del público en medio del concierto’?”, preguntó Magaly Medina, quien difundió unas imágenes de su pasada pedida de mano.

¿DEYVIS OROSCO BUSCA PROMOCIONAR SU CONCIERTO?

“Él está iniciando una gira por el aniversario de Néctar, la agrupación de su padre. No sabemos si esto lo hace para difundir sus conciertos porque sabe que estás historias la gente las consume”, señaló la periodista, recalcando que Cassandra no suele acompañar a Deyvis a sus conciertos, y justamente lo hace cuando inicia una gira, “prestándose” para esta sorpresa. “Ella le sigue el juego”, dijo.

“A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”, añadió.

