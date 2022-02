Sobreviviente a asalto en Miraflores: “La persona que me disparó, apuntó su arma contra mí y me dijo te vas a morir”

Sandro Monteblanco, empresario peruano que sobrevivió asalto de "Los Malditos del Rólex" en Miraflores. Captura de imagen: Buenos Días Perú.

“La persona que me disparó, apuntó su arma contra mí y me dijo te vas a morir” , fue lo que declaró el empresario peruano Sandro Monteblanco, sobreviviente de tres disparos a manos de un delincuente extranjero, quien le arrebató su reloj Rolex — valorizado en 16.000 dólares— en el distrito de Miraflores.

El hecho ocurrió en la tarde del 5 de febrero en un estacionamiento de Wong, ubicado entre la Avenida Benavides y República de Panamá. “Le respondí: ‘tranquilo, llévate el reloj’. Pero lamentablemente esa pistola ya la empuja a mi pecho y pone el dedo sobre el gatillo, me quedaba clarísimo que me iba quitar la vida o quitarme el reloj. Entonces fue el único momento que puse resistencia y fui por la pistola, la llevé hacia abajo y se dieron los tiros”, relató a Buenos Días Perú.

Él sustentó su reacción al ver que el delincuente estaba a punto de dispararlo. Aclaró que no presume si ha existido un seguimiento. Cuando él salió, escuchó un silbido y vio que después del robo un carro se acercó para ayudar al cómplice en su escape.

“Es difícil pretender presumir que es lo que ha ocurrido, porque no sabemos si me han visto de casualidad. Soy cauteloso en esas cosas, en este caso particular no sentí nada. Había estado en la tienda Wong 45 minutos y no estaba llena, hubiese sido ver una persona cerca a mi” , agregó.

Por otro lado, destacó la labor que viene realizando la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que ayer fue detenido uno de los sujetos implicados en este atraco.

“La Policía está haciendo una magnífica labor. Ellos están llevando a cabo las investigaciones —que es reservada— en donde lo que nosotros podemos pensar, ellos están dos pasos adelante. Hay un sujeto detenido, pero también ha dejado entrever en que la persona que percuto los tiros en mi contra ya no se encuentra en el país ”, señaló.

Sobre el proyecto de ley del nuevo gabinete presidido por Aníbal Torres de prohibir que dos pasajeros viajen en motos lineales comentó: “Deja en evidencia la poca reparación de nuestros líderes. Porque sino limitemos el acceso de personas en carro, porque dos delincuentes estaban en el vehículo. Pretender decir en limitar el número de personas es absurdo. lo que hay que limitar es el acceso de personas con antecedentes penales violentos al país”.

Recordar que el proyecto busca una forma de combatir los raqueteos. Aunque no sido recibida de buena manera por todos. Menos por los motociclistas que usan este medio de transporte para trasladar a algún familiar u otra persona. Sin embargo, ha tenido el respaldo de algunos acaldes distritales de la capital.

CAYÓ ‘JAVI’ UNO DE LOS QUE ROBÓ EL RELOJ ROLEX

Según información de La República, José Javier Cario Mijares es acusado de integrar banda Los Malditos del Rolex que disparó a Sandro Monteblanco en tienda Wong de Miraflores. “Sobre él pesaba una orden de detención preliminar de siete días por el presunto delito contra el patrimonio (robo agravado con subsecuente lesiones por arma de fuego)” , dijo el coronel Víctor Revoredo, jefe de dicha unidad al medio peruano.

Él fue detenido el viernes 11 de febrero. La República informó que la División de Homicidios, concluyó que la participación de ‘Javi’, fue que él habría sido la persona que trasladó a sus cómplices para dejarlos en la puerta del centro comercial. Por ello, los agentes solicitaron a la Fiscalía que gestione la medida limitativa de derechos por siete días, lo cual fue declarado procedente por el 13 Juzgado de Investigación Preparatoria.

Recordar que el empresario Sandro Monteblanco acababa de realizar compras y se disponía a guardar los productos adquiridos en su vehículo.

De pronto, fue abordado por dos sujetos que descendieron de una moto lineal y de un automóvil. Ambos estaban armados y en su intento por arrebatar su reloj y su cadena de oro, le dispararon tres tiros en los miembros inferiores para luego huir en la moto con las pertenencias robadas.

