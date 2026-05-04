Perú

Uno se llama Skywalker y 1.733 llevan el nombre de la princesa Leia: los peruanos con nombres alusivos a Star Wars

RENIEC difundió este 4 de mayo un recuento de los nombres inspirados en Star Wars que figuran en los registros civiles del país, y el resultado supera los 3.500 casos

Guardar
Una niña con disfraz de Leia y un niño con disfraz de Luke Skywalker, ambos sonrientes, posan frente a un mapa político de Perú.
Dos niños peruanos, vestidos como la Princesa Leia y Luke Skywalker, sonríen frente a un mapa político del Perú, reflejando la popularidad de Star Wars en la cultura local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del Perú reveló que más de 3.500 peruanos llevan nombres de personajes de Star Wars, según datos difundidos este 4 de mayo, fecha en que el mundo celebra el Día de Star Wars bajo el lema May the 4th Be With You.

Leia encabeza la lista con 1.733 registros, lo que la convierte en el nombre de la saga con mayor presencia en los documentos de identidad del país. Le sigue Luke con 759 inscripciones, y luego Orson con 239, Padme con 226, Cody con 202 y Anakin con 146.

PUBLICIDAD

La influencia de la franquicia creada por George Lucas también se refleja en nombres menos frecuentes. Cassian suma 70 registros, mientras que Arturito —adaptación al español del droide R2-D2— alcanza 29. Kenobi aparece en 13 partidas de nacimiento, Amidala en 9 y Obi en 7.

Infografía de RENIEC con temática de Star Wars, muestra personajes como Leia, Luke, Yoda y R2-D2, detallando nombres de la saga registrados en Perú.
Una infografía de RENIEC revela que miles de fanáticos peruanos nombraron a sus hijos con personajes de Star Wars, siendo Leia el nombre más popular con 1.733 registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el extremo más singular del listado, Yoda registra 6 personas, Skywalker cuatro y Daka tres. Los casos más llamativos corresponden a un peruano inscrito como Jar Jar Binks y otro como Orka, con un registro cada uno.

PUBLICIDAD

Los datos del RENIEC muestran una tendencia que se extiende a lo largo de décadas. Publicaciones anteriores de la entidad ya habían evidenciado este fenómeno: en 2017, el organismo contabilizó 533 personas llamadas Leia, 365 bautizadas como Han y 198 como Luke, cifras que en la actualización más reciente reflejan un crecimiento sostenido en varios nombres de la saga.

Día de Star Wars – Star Wars Day – May The 4th Be With You – Perú – noticias – 4 mayo
Todo comenzó con un juego de palabras que cruzó política y cultura pop, dando origen a una fecha que los fanáticos adoptaron hasta convertirla en tradición global. (Haven Daley/AP)

Día de Star Wars

Un juego de palabras publicado en un periódico británico en 1979 dio origen a lo que hoy es una de las celebraciones de cultura popular más extendidas del mundo. El 4 de mayo, conocido globalmente como el Día de Star Wars, tiene su punto de partida en una nota del London Evening News que felicitaba a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra del Reino Unido con la frase “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, una adaptación del saludo “Que la Fuerza te acompañe” de la saga creada por George Lucas.

La festividad creció de forma espontánea entre los fanáticos, sin respaldo inicial de la industria cinematográfica. El punto de inflexión llegó en 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó en Canadá el primer festival oficial, con proyecciones de todas las películas, concursos de disfraces y maratones temáticos. Un año después, la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney transformó la fecha en una pieza central de su estrategia comercial: desde entonces, el 4 de mayo se usa para estrenar series en Disney+, lanzar productos de colección y activar eventos en parques temáticos. En 2019, el Congreso de California la declaró oficialmente como Día de Star Wars.

Día de Star Wars – Star Wars Day – May The 4th Be With You – Perú – noticias – 4 mayo
Lo que empezó como una costumbre entre aficionados se transformó en un fenómeno global, impulsado por eventos masivos y el respaldo de la industria del entretenimiento. (LucasFilm)

Las formas de celebración van desde proyecciones y desfiles de la Legión 501 —un grupo internacional de entusiastas con trajes de calidad cinematográfica— hasta lanzamientos de la línea Ultimate Collector Series de LEGO y descuentos en videojuegos como Star Wars Jedi: Survivor. En redes sociales, las etiquetas #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou concentran millones de publicaciones cada año. Steve Sansweet, presidente ejecutivo del museo Rancho Obi-Wan, describió la jornada como “una forma ingeniosa para que los fanáticos celebren su pasión y amor por Star Wars una vez al año”.

Temas Relacionados

Star WarsReniecPeruanosperu-noticias

Más Noticias

Crece la cifra de peruanos fallecidos en la guerra Rusia-Ucrania: serían más de 23 caídos en combate

Las familias de los compatriotas involucrados buscan apoyo frente a la falta de información y la ausencia de pagos prometidos mientras las autoridades aún no responden a las solicitudes de audiencia y asistencia

Crece la cifra de peruanos fallecidos en la guerra Rusia-Ucrania: serían más de 23 caídos en combate

Esmeralda Sánchez reconoce a Mirian Patiño por el premio a mejor líbero, pero remarca: “Soy yo quien levanta la copa”

La capitana de Alianza Lima reaccionó tras no ganar ningún reconocimiento individual, pero dejó en claro que el mayor logro fue el título nacional

Esmeralda Sánchez reconoce a Mirian Patiño por el premio a mejor líbero, pero remarca: “Soy yo quien levanta la copa”

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy lunes 4 de mayo

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy lunes 4 de mayo

Dólar llegó a su pico más alto en los últimos ocho meses y el sol peruano se depreció

El dólar ha llegado a la cima desde el anterior valor más alto de septiembre de 2025, desde donde la divisa empezó a bajar en su momento. Ahora ya los peruanos que usan la moneda sienten el impacto

Dólar llegó a su pico más alto en los últimos ocho meses y el sol peruano se depreció

Elecciones 2026, segunda vuelta: ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?

El país sigue atento a la definición de los finalistas y a la posibilidad de un intercambio público de ideas, mientras se acerca la fecha clave en la que se decidirá el próximo gobierno

Elecciones 2026, segunda vuelta: ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026, segunda vuelta: ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?

Elecciones 2026, segunda vuelta: ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?

JNJ ratifica a una fiscal condenada a prisión suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

PJ confirmó ejecución de allanamientos de 23 personas involucradas en contrataciones irregulares durante el gobierno de José Jerí

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

ENTRETENIMIENTO

Michael Jackson lidera la taquilla: la película supera el millón de espectadores en Perú

Michael Jackson lidera la taquilla: la película supera el millón de espectadores en Perú

Ryan Castro agradece la acogida en Perú tras concierto: “Feliz por tanto amor y cariño”

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Pamela López rompe con Paul Michael en La Granja VIP y revela dolorosa verdad: “Me dejó mal parada”

Hija de Pompinchú revela sus últimos momentos con él: “Le dije que lo amaba y que era fuerte”

DEPORTES

Agente de Jorge Fossati desmiente a Franco Velazco tras fuertes revelaciones: “Faltó a la verdad, jamás pidió el doble de sueldo en Universitario”

Agente de Jorge Fossati desmiente a Franco Velazco tras fuertes revelaciones: “Faltó a la verdad, jamás pidió el doble de sueldo en Universitario”

Esmeralda Sánchez reconoce a Mirian Patiño por el premio a mejor líbero, pero remarca: “Soy yo quien levanta la copa”

Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP

PJ ordena que Jean Ferrari vaya a juicio oral por presunta corrupción

Clarivett Yllescas y su confesión sobre la selección tras el éxito con Alianza Lima: “Quiero volver, pero mi cuerpo no me lo permite”