Uno se llama Skywalker y 1.733 llevan el nombre de la princesa Leia: los peruanos con nombres alusivos a Star Wars

Dos niños peruanos, vestidos como la Princesa Leia y Luke Skywalker, sonríen frente a un mapa político del Perú, reflejando la popularidad de Star Wars en la cultura local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del Perú reveló que más de 3.500 peruanos llevan nombres de personajes de Star Wars, según datos difundidos este 4 de mayo, fecha en que el mundo celebra el Día de Star Wars bajo el lema May the 4th Be With You.

Leia encabeza la lista con 1.733 registros, lo que la convierte en el nombre de la saga con mayor presencia en los documentos de identidad del país. Le sigue Luke con 759 inscripciones, y luego Orson con 239, Padme con 226, Cody con 202 y Anakin con 146.

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La influencia de la franquicia creada por George Lucas también se refleja en nombres menos frecuentes. Cassian suma 70 registros, mientras que Arturito —adaptación al español del droide R2-D2— alcanza 29. Kenobi aparece en 13 partidas de nacimiento, Amidala en 9 y Obi en 7.

Una infografía de RENIEC revela que miles de fanáticos peruanos nombraron a sus hijos con personajes de Star Wars, siendo Leia el nombre más popular con 1.733 registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el extremo más singular del listado, Yoda registra 6 personas, Skywalker cuatro y Daka tres. Los casos más llamativos corresponden a un peruano inscrito como Jar Jar Binks y otro como Orka, con un registro cada uno.

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Los datos del RENIEC muestran una tendencia que se extiende a lo largo de décadas. Publicaciones anteriores de la entidad ya habían evidenciado este fenómeno: en 2017, el organismo contabilizó 533 personas llamadas Leia, 365 bautizadas como Han y 198 como Luke, cifras que en la actualización más reciente reflejan un crecimiento sostenido en varios nombres de la saga.

Todo comenzó con un juego de palabras que cruzó política y cultura pop, dando origen a una fecha que los fanáticos adoptaron hasta convertirla en tradición global. (Haven Daley/AP)

Día de Star Wars

Un juego de palabras publicado en un periódico británico en 1979 dio origen a lo que hoy es una de las celebraciones de cultura popular más extendidas del mundo. El 4 de mayo, conocido globalmente como el Día de Star Wars, tiene su punto de partida en una nota del London Evening News que felicitaba a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra del Reino Unido con la frase “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, una adaptación del saludo “Que la Fuerza te acompañe” de la saga creada por George Lucas.

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La festividad creció de forma espontánea entre los fanáticos, sin respaldo inicial de la industria cinematográfica. El punto de inflexión llegó en 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó en Canadá el primer festival oficial, con proyecciones de todas las películas, concursos de disfraces y maratones temáticos. Un año después, la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney transformó la fecha en una pieza central de su estrategia comercial: desde entonces, el 4 de mayo se usa para estrenar series en Disney+, lanzar productos de colección y activar eventos en parques temáticos. En 2019, el Congreso de California la declaró oficialmente como Día de Star Wars.

Lo que empezó como una costumbre entre aficionados se transformó en un fenómeno global, impulsado por eventos masivos y el respaldo de la industria del entretenimiento. (LucasFilm)

Las formas de celebración van desde proyecciones y desfiles de la Legión 501 —un grupo internacional de entusiastas con trajes de calidad cinematográfica— hasta lanzamientos de la línea Ultimate Collector Series de LEGO y descuentos en videojuegos como Star Wars Jedi: Survivor. En redes sociales, las etiquetas #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou concentran millones de publicaciones cada año. Steve Sansweet, presidente ejecutivo del museo Rancho Obi-Wan, describió la jornada como “una forma ingeniosa para que los fanáticos celebren su pasión y amor por Star Wars una vez al año”.

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