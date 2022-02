Alfonso Chávarry ante la delincuencia: “No tenemos una varita mágica para que desaparezca de un día para otro”

El ministro del Interior (Mininter), Alfonso Chávarry, comentó en una entrevista con RPP noticias sobre el estado de emergencia y aseguró que las personas tienen que “tener fe” en la policía para que pueda cumplir sus labores. Además, se está brindando el retorno de automóviles y celulares robados, y hallados en Las Malvinas, pero resaltó que esto no se puede hacer “de un día para otro”.

“No vamos a estar todo el tiempo con el estado de emergencia en Lima y Callao, la policía es capaz, hemos salidos adelante, vamos a cumplir con este periodo de emergencia, pero posteriormente se va a seguir trabajando en seguridad. Tienen que tener fe en la policía por su trabajo diario”, señaló.

“Sobre los celulares, se está haciendo la devolución correspondiente, pero tampoco tengo una varita mágica con la que de la noche a la mañana (...), estamos procesando positivamente, estamos trabajando”, añadió.

Sobre la extensión del estado de emergencia, el titular del Mininter aseguró que eso “lo determinará las autoridades que están a cargo del particular”.

Aseguró que se está viendo para crear el estado de emergencia a otras regiones, ya que las autoridades de lo han pedido, pero aún se está evaluando.

“Hay varios departamentos del Perú que han solicitado estado de emergencia por casos de homicidios y robos; entonces también se requiere sacar a las fuerzas armadas. Con respecto a esos lugares a través de la policía y las autoridades estamos haciendo una evaluación, porque así nomas no se puede hacer una declaratoria de emergencia”, comentó.

Un tema que también se le consultó en RPP fue sobre los indicadores que se maneja en el sector así como los objetivos concretos que se espera alcanzar en los 45 días del estado de emergencia, el ministro no dio detalles y solo sé limitó a decir que sí lo tienen y que lo van a cumplir.

“Manejamos indicadores. Los indicadores (nos dicen que) está bajando el alto número de la delincuencia. Aquí no vamos estar todo el tiempo en estado emergencia. Con lo que respecta al estado de emergencia lo vamos a cumplir, pero posteriormente va a seguir el trabajo de prevención y seguridad. Si ha habido una baja en cuánto a la actividad policial”, comentó.

SOBRE LOS EXTRANJEROS EN EL PERÚ

Chávarry aseguró que el ingreso de los extranjeros es bastante y de manera indocumentada, por ello mañana se presentará un proyecto de ley referente a ellos.

“En el corto plazo justamente, mañana, en el Consejo de Ministros vamos a presentar un proyecto referente a la situación de los extranjeros. Están ingresando porque la frontera es muy grande, muy amplia. Está ingresando gente indocumentada”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

Asimismo, señaló que se han tomado acciones actualmente contra los extranjeros que no portan su documento de identidad.

“Han ingresado al país y ya no portan en la calle documentos. (...) Se les interviene indocumentados. Sobre esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es tratar de identificar y sacar las huellas digitales a ellos, tomarles la fotografía, identificar donde están viviendo”, detalló el titular del Mininter.

Chávarry también aseguró que expulsarán a los extranjeros que cometan delitos e infrinjan las normas peruanas. “Con nuestra autoridad competente y a través de los tratados internacionales, sacarlos, expulsarlos a estos señores porque no se puede permitir que venga un extranjero y haga lo que le viene en gana. Tienen que acondicionarse acá, a las normas de Perú. No puede ser que vengan y hagan pues lo que les viene en gana”, aseveró.

TRATO DE LA POLICÍA

Comentó que los tratos dentro de la PNP eran malos, ellos mantenían la moral baja y habían varios descontentos, ante ello el titular del Mininter aseguró que se encargó de que se cumplan todos los compromisos que tiene con ellos.

“Cuando yo me hice cargo de la cartera efectivamente la policía tenia la moral baja, habían descontentos, porque la casa no esta organizada. Había manos manejos como por ejemplo el maltrato de las personas y el mal manejo de elementos policiales, no había un liderazgo”, dijo.

“Por el amor y el cariño que le tengo a esta institución, lo primero que he hecho es levantarle la moral al personal y ofrecerle que se cumplan todos los compromisos que tiene el Ministerio del Interior para que tengan bienestar, que se respeten su derechos y se trabaje de manera más efectiva”, finalizó.





