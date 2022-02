Motos lineales: estos son los distritos que están a favor de la propuesta de Aníbal Torres

Imagen referencial

Hace unos días, el titular de la PCM, Aníbal Torres, sostuvo en conferencia de prensa que presentará un proyecto de ley para prohibir que dos personas vayan a bordo de una moto lineal.

Esta iniciativa la toma, luego que especificara que los altos índices de delincuencia se han generado -en su mayoría- por delincuentes que hacen uso de este vehículo menor.

Tras dar anuncio de este proyecto, son varios los alcaldes de diversos distritos de Lima que se han manifestado a favor de dicha medida por lo que se espera que pronto se pueda aprobar dicha ley.

En esta línea, representantes de la región Callao respaldaron este proyecto de ley del Ejecutivo, ya que el primer puerto del país es una de las zonas del país con mayor índice de actos delictivos.

Por otro lado, el alcalde de Jesús María también se unió y respaldó lo planteado por Aníbal Torres, ya que asegura que en su distrito la mayoría de atracos se han dado por dos personas que van a bordo de una moto lineal.

Aníbal Torres en contra de que dos personas estén abordo de una moto lineal.

Otro alcalde que no quiso quedarse atrás fue el del distrito de Ate, quien señaló que en su localidad los hechos de sicariato se han registrado, en mayor índice, por ciudadanos extranjeros que han asesinado a bordo de estos vehículos menores.

Sin embargo, no todos están de acuerdo cono dicha medida, por ejemplo la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, se pronunció al conocer que el Gobierno intenta prohibir que dos personas circulen en moto. Su representante Fabián Arévalo, rechazó este proyecto de ley presentado por el primer ministro.

Según expresó el representante del gremio, considera que la iniciativa carece de sustento para disminuir la delincuencia en el país.

“Lo que están haciendo es una medida populista. No hay un pensamiento crítico, estudio, ni técnica para poder controlar la delincuencia, simplemente dice: no puede ir más de una persona en moto. Es lo más fácil. ¿Qué culpa tiene el motociclista? Hay gente que transporta a su familia. Además, la moto sirve para recreación, deporte y muchas cosas y no solo para la delincuencia”, declaró para Exitosa.

“No podemos meter a todos en un mismo saco cuando la verdad es que el Gobierno no tiene la suficiente capacidad para poder controlar al delincuente que va en la moto”, agregó.

Por otro lado, otra asociación informó que se están reuniendo para realizar en paro en contra de esta medida y así levantar su voz en protesta a la iniciativa de Aníbal Torres.

“Nosotros no vamos a esperar que lo aprueben (el proyecto de Ley). Nosotros ya estamos llamando a una reunión con todo los gremios motociclistas para hacer el primer paro nacional de motociclistas para mostrar nuestra postura de que este proyecto de ley no va a cambiar nada”, señaló Dany Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, al noticiero 24 horas.

Según la Comunidad Motera del Perú, su agrupación está integrada por 50 mil motociclistas, y es la más grande del país. Su representante, Dany Mendoza, expresó su preocupación por la iniciativa del Ejecutivo para prohibir a dos personas en una moto

“Queremos implorar a la población, porque nosotros estamos más preocupados por el tema de la inseguridad que cualquier otra persona. Porque los primeros que se perjudican por este tipo de delincuencia somos nosotros los motociclistas, porque a nosotros nos roban las motos para poder robar. Porque ningún delincuente en su sano juicio va robar con su propia moto”, señaló Mendoza, quien junto a otros motociclistas realizó un plantón en el Campo de Marte.

¿QÚE DIJO ANÍBAL TORRES SOBRE PROYECTO DE LEY?

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció una nueva estrategia para bajar los índices de robos y atracos, tanto en la capital como en diversas ciudades del país.

“Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales que no podrán transitar más de 2 personas, pues sabemos que con las motos lineales se cometían este delito de arrebato de celulares”, indicó Torres durante su primera conferencia de prensa como premier tras acuerdos asumidos en PCM.

Agregó que este tipo de robos “ahora no los hacen con una sola mota lineal, sino con dos, tres o cuatro” y, en consecuencia, su gestión deberá “poner fin a esa situación”.

