Aníbal Torres: “Más de dos personas no podrán transitar en una moto lineal”

Aníbal Torres en contra de que dos personas estén abordo de una moto lineal.

Esta noche, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que “pronto” presentarán al Congreso de la República un proyecto de ley que prohibirá que más de dos personas transiten a bordo de una moto lineal.

En la primera conferencia del gabinete Torres, el premier manifestó que la inseguridad ciudadana es “un problema sumamente grave en el país, que nos afecta a todos”. En esa línea, señaló que prohibir que un conductor de moto vaya acompañado de su copiloto podría originar que la ola delincuencial en el Perú disminuya.

“Desde el punto de vista legislativo, ya hemos presentado proyectos de ley y vamos a seguir presentando de acuerdo a nuestra realidad social. Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales”, comentó el exministro de Justicia.

“No podrán transitar en una moto lineal más de dos personas, pues sabemos que con las motos lineales se cometían frecuentemente el delito de arrebato de celulares. Ahora no lo hacen con una sola moto lineal, sino que, con dos, con tres, con cuatro”, agregó.

En cuanto al trabajo en conjunto para detener el incremento de delitos, el premier anunció la creación del programa de justicia en flagrancia. “Estamos trabajando con los órganos de sistema de justicia, o sea, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y la Defensoría pública para implementar el programa de justicia en fragancia, o sea, justicia rápida”, explicó.

Según el presidente de Consejo de Ministros, se busca que en un solo local estén presentes el médico legista, el policía, el fiscal y el juez, de manera que, “cualquiera que sea el delito que el procesado haya cometido, será sentenciado en doce horas o a más tardar en 72 horas”, continuó.

“La inseguridad ciudadana no es tarea solamente de la Policía, sino también de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil en general, por ejemplo, reforzar además las juntas vecinales para enfrentar el delito, igualmente es tarea del sistema de justicia como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”, manifestó.

En otro momento, Torres recalcó que la política del Gobierno es de “libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa, pero con participación del Estado, para controlar los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes”.

“Eso es en síntesis la posición económica que tiene este Gobierno desde un inicio y así será. No nos podrán calificar de comunistas pues no hemos realizado ningún acto que signifique esta ideología política de la cual no participamos”, manifestó el nuevo premier.

NOTICIA EN DESARROLLO

