Pedro Castillo apareció con látigo en mano: “Nos quieren poner el cliché de un corrupto más”

Pedro Castillo apareció con chicote en mano en La Victoria. TV Perú

En las últimas 72 horas, en el marco del estado de emergencia que se dictó en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú realizó una serie de operativos. El ministro del Interior, Alfonso Chávarry y el presidente de la República, Pedro Castillo dieron una conferencia de prensa en el Cerro el Pino, en La Victoria, para dar cuenta de los resultados.

El presidente Castillo dio algunas palabras y llamó la atención que volvió a aparecer sin sombrero, pero además llevaba chaleco antibalas y un látigo en la mano. “Durante mucho tiempo hemos estado esperando no solo a la policía sino también a la autoridad. Me imagino que en este barrio hay muchos vecinos que se han visto frustrados porque muchas veces la tranquilidad no ha sido tomada con seriedad”, empezó diciendo.

En seguida, alabó el trabajo de los oficiales de la PNP: “Hoy reconozco el trabajo del sector y de los generales. Me doy cuenta que los generales no se hacen en la oficina, sino que la evaluación debe hacerse en el campo de los hechos, combatiendo la delincuencia. porque para eso han sido formados”.

Desde La Victoria, el jefe de Estado pidió al ministro del Interior que coordinen con el Ministerio de Defensa no solo para tener a la policía, sino para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir al delincuente chico y al delincuente grande con una tarea conjunta.

“Acá en los barrios, y nosotros también en las campiñas nos hemos auto organizado a través de las rondas campesinas, de la ronda urbana. Desde aquí le digo al pueblo peruano que estamos las 24 horas del día dispuestos a trabajar por el país”, señaló.

En esa línea, rechazó rotundamente que “cierto grupo que dice defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón, y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia”.

Agregó que si se demuestra que el presidente le ha robado un centavo a este país, “pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Tenemos que asumir la responsabilidad”.

Felicitó a los generales y a la policía. Apuntó que no solo es devolverle la tranquilidad al vecino, sino también corresponde reivindicar a la policía nacional. Anunció también que hablará con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle a la policía lo que corresponde.

Finalizó diciendo que le gustaría ser parte de los operativos y “agarrar a esos choros”.

Minutos después, y como en contadas ocasiones, Castillo respondió a las preguntas de la prensa. “Estamos preocupados por la seguridad, en eso estamos empeñados. El pueblo sabe que hay un grupo de personas que dicen defender la democracia y son los primeros en quebrarla”.

Sobre las declaraciones del premier Aníbal Torres dijo que ellos tienen su representación y agregó que está buscando el espacio en el Congreso para buscar la confianza del gabinete.

Pedro Castillo con chicote se refirió a la lucha contra la delincuencia. Fuente Canal N

PRIORIZAR LA EDUCACIÓN

Más temprano, el presidente Castillo instó hoy a las autoridades, maestros y comunidad educativa a priorizar la educación y el compromiso para garantizar el reinicio de clases presenciales y la alimentación de los escolares.

Durante la inauguración de los nuevos ambientes de la Institución Educativa N° 7070 Dra. María Reiche, en el distrito de San Juan de Miraflores, el mandatario remarcó que la educación del pueblo es una tarea de todos.

“Cuando se suma el ministro, la directora, los profesores, los alcaldes, los congresistas, el Gobierno, la comunidad, todo es posible”, anotó y reiteró que como maestro de escuela rural dará todo su esfuerzo para sacar adelante la educación.

