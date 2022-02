Modesto Montoya confirma que ya inició proceso sancionador a Repsol y que multa puede llegar a S/ 304 millones

Modesto Montoya es el nuevo titular del Minam.

Modesto Montoya, ministro del Ambiente, dio a conocer que ya se inició el proceso sancionador contra la empresa transnacional Repsol tras el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero en el mar Ventanilla y que la multa puede ascender a 304 millones de soles, monto que es “una bicoca” para la empresa, aseguró el titular del Minam.

Durante su conversación con la prensa, el ministro Montoya indicó que la empresa no ha cumplido con lo que tiene que hacer para remediar el desastre ecológico que ha causado un gran impacto en nuestra flora y fauna marítima, además, de causar grandes estragos en la economía tras perjudicar a los pescadores artesanales. .

“La empresa no ha cumplido con lo que tiene que hacer y se inicia un proceso sancionador de multas que puede llegar a 304 millones de soles”, expresó.

Asimismo, explicó que la empresa Repsol “no hace nada por limpiar” el petróleo derramado hace un mes y “aparentemente están buscando algún indicio o razones para liberarse” de la responsabilidad.

“Lo que yo veo es que [la empresa] no hace nada para limpiar y por eso es que a través de la OEFA se esta multando ya por no haber cumplido con esa limpieza”, señaló en Canal N.

Por otro lado, el titular del sector acotó que la transnacional es responsable “de todos los males”, tal como derrame de más de 10 mil barriles de petróleo, de no haber limitado el daño, de no haber limpiado a tiempo, de no haber indemnizado a los pescadores, de no limpiar las islas, y que en lugar de limpiar “están buscando análisis”.

Montoya exhortó a Repsol a “no dar un mal ejemplo” que perturbaría las relaciones con las inversiones privadas. Asimismo, hizo un llamado para que las fuerzas políticas se unan y busquen un solo objetivo en pro de reparar los daños ocasionados en el litoral.

“Invoco a mis colegas ministros y congresistas que paremos ya esta situación, la población está harta de la confrontación y eso se ve en las encuestas. (…) O resolvemos los problemas o no servimos para los fines”, declaró para la prensa.

Señaló también que los legisladores y ministros no deben ser confrontaciones. “Debemos calmarnos y luchar por el país”. Añadió que los resultados que tenemos en la historia del Perú es la pobreza, desigualdad, salud, etc. “Todo esto tiene que ser resuelto calmándonos y uniéndonos, Congreso y Ejecutivo. Yo solicito a mis colegas que debemos calmarnos”, agregó.

Por otro lado, el ministro no dudó en respaldar al Presidente Castillo y aseguró que no van a permitir que un sector quiera “quebrar los diálogos”.

“He visto que hay una decisión de atacar cualquier cosa que decida el presidente Castillo. El presidente Castillo no es una computadora que conoce la vida de todos. Él siempre toma decisiones, por supuesto, con la información que tiene en ese momento”, señaló entrevista para Exitosa.

“Hay partidos que efectivamente se han opuesto a que el presidente Castillo asuma el poder hasta el último día y tienen una idea clara. El mensaje que yo escuchaba siempre era ‘no al comunismo’ y está establecido que Pedro Castillo no es comunista (…) Ahora están buscando otras formas de vacarlo”, expresó Modesto Montoya en relación a la reunión que sostuvo María del Carmen Alva con congresistas de la oposición.

