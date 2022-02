Pedro Castillo: segmento E desaprueba por primera vez al presidente con 54%, según Ipsos

Pedro Castillo: 56% de encuestados cree que el presidente debe renunciar, según Ipsos

El presidente Pedro Castillo sigue descendiendo en aprobación, actualmente, el 69% de los peruanos rechazan la gestión del mandatario si se compara con el mes de diciembre.

Algo que ha llamado la atención en el último reporte de la encuestadora Ipsos para el Comercio, es que por primera vez el segmento E desaprueba al jefe de Estado, con 54%.

Es importante recalcar, que en este sector es donde creció más el rechazo, 12 puntos si se compara con el mes de enero. Una situación similar se puede percibir en el segmento D , donde los cuestionamientos aumentaron y pasaron de 63% a 70% , según el reporte de Ipsos.

Por otro lado, también se pudo constatar que el 50% de los peruanos, creen que la crisis política que afronta el país, Pedro Castillo es el responsable debido a su “mala decisión para designar a ministros”.

En comparación, un 16% cree que el responsable de estas situaciones es el Congreso de la República.

Asimismo, Ipsos revela que no solo los gremios rechazan la designación Hernán Condori como ministro de Salud. El estudio mostró que el 60% de los peruanos de a pie, rechazan el nombramiento del funcionario del Minsa que entró en reemplazo de Hernando Cevallos.

CASTILLO RESPALDA A HERNÁN CONDORI PESE A CUESTIONAMIENTOS

El presidente Pedro Castillo sigue dando de qué hablar, luego de respaldar al ministro de Salud, pese a los duros cuestionamientos que viene recibiendo el actual titular del Minsa.

Durante la inauguración de un centro educativo en San Juan de Lurigancho, el también maestro, aseguró que Condori tiene la capacidad para liderar este sector tan importante para el país.

“No se trata de que un médico de la chacra venga y conozca la salud. Es un comentario totalmente inadecuado e inoportuno, como si los médicos de la chacra conocieran más como es el sistema de salud. No estamos contra los médicos generales, estamos contra un ministro que no tiene el perfil de gestión. Ahora, todos los gremios tenemos que coordinar para tomar medidas y salir a las calles a protestar, no nos queda otra alternativa. Si no nos escuchan de buena manera, nos obligan a tomar medidas de otra naturaleza”, sostuvo.

El último lunes el mandatario estuvo presente en el mega operativo junto a la policía, desde el distrito del Agustino, Castillo Terrones aseguró que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para apoyar a la policía en la lucha contra la delincuencia.

En ese sentido, hizo un llamado al ministro del Interior para que se coordine y organice esta acción a fin de resguardar las calles tras la designación de estado de emergencia para Lima y Callao.

“Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo la noche del lunes Castillo,

A la espera de que declaren en estado de emergencia se encuentra la región de La Libertad, quienes sus autoridades pidieron tomar cartas en el asunto para acabar con el sicariato que se ha adueñado del interior del país.

EL DATO:

Según el Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Cómo Vamos, siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esta capital de 10 millones de habitantes.

