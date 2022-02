MIMP asegura que se encuentra apoyando a joven que denunció violación por miembro de Perú Libre

Ministra de la Mujer, Diana Milaslovic. | Foto: Presidencia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la denuncia por presunta violación sexual que hizo una joven contra un aportante del partido Perú Libre, cuando ambos trabajaban en la campaña electoral de dicha agrupación.

A través de la cuenta de la institución, precisaron que el caso fue atendido en el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría de Lince, a penas la víctima realizó la denuncia.

Señalaron también que la víctima cuenta con medidas de protección y que un equipo de especialistas del sector le seguirá brindando atención psicológica, social y legal.

También se pronunció la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, quien le dio su apoyo a la joven y dijo que espera un buen trabajo de la Fiscalía.

“Rosa Marleny cuentas con mi apoyo, no estás sola, hemos luchado años para garantizar los derechos políticos de todas las mujeres en nuestro país y la violacion es un delito. A la espera de un buen trabajo de la Fiscalía. @FiscaliaPeru @paridadperu @MimpPeru”, comentó la ministra.

“La víctima cuenta con todo todo nuestro apoyo. Desde el MIMP ratificamos nuestro compromiso para garantizar los derechos de participación en política de las mujeres, expuestas a acoso político y violencia sexual. #NoMásViolencia #MujeresEnPolítica”, se lee en el comunicado.

CONTEXTO DE LA DENUNCIA

La semana pasada, la militante de Perú Libre Jhaqueline Puma Ticona, y su abogada, Marleny Fernández Palaco, denunciaron penalmente a miembros de ese partido, entre ellos el congresista Jaime Quito Sarmiento, por el presunto delito de encubrimiento de violación sexual imputado a Víctor Raúl Hugo Taipe Choqueccota, integrante de la Organización Juventud Socialista.

Jhaqueline Puma aseguró que el congresista Jaime Quito la presionó para que no presente la denuncia contra Taipe Choqueccota a quien acusa de violación la cual habría ocurrido el 15 de mayo pasado. Aquel día, militantes de Perú Libre celebraron un cumpleaños en un local del partido, en la calle San Pedro 232, en Arequipa. La abogada de Jhaqueline relató que, tras beber algunos tragos, la joven comenzó a sentirse mareada. Esto habría sido aprovechado por Taipe Choqueccota, quien habría abusado sexualmente de Jhaqueline.

La abogada también señaló que los militantes que participaron en la fiesta no brindaron apoyo a la joven y, por el contrario, trataron de convencer a la víctima para que no haga pública la denuncia. Además, según Marleny Fernández, el congresista Jaime Quito llegó a Arequipa al día siguiente (16 de mayo) tomó conocimiento de lo ocurrido, ya que la joven estaba envuelta en nervios, llamó la atención a todos, pero no apoyó una posible denuncia.

La joven se mantuvo en silencio por varios meses, pero no pudo soportar más el tormento y en setiembre reveló lo ocurrido a sus padres, quienes la apoyaron para interponer la denuncia ese mes ante la Fiscalía de Violencia contra la Mujer.

RESPUESTA DEL CONGRESISTA JAIME QUITO

Tras ser acusado de encubrir la presunta violación, el congresista de Perú Libre Jaime Quito condenó los hechos y negó ocultar el hecho.

“Al haber tomado conocimiento de una denuncia por violencia sexual interpuesta por una militante de Perú Libre contra un activista del partido, señalo que condeno energéticamente cualquier acto de agresión de esta naturaleza, situación que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias por el Ministerio Público y el Poder Judicial”, dijo en un comunicado.

“Descarto rotundamente cualquier insinuación o sindicación de encubrimiento (directo o indirecto), siendo falso lo alegado por la abogada de la agraviada en un medio local al respecto. Respeto el carácter reservado de la investigación fiscal y reitero que no seré jamás cómplice de ninguna vulneración a los derechos de las mujeres y de los sectores en situación de vulnerabilidad”, agregó.





