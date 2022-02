Alejandro Muñante: “Sí estamos a favor de la vacancia, pero no es con fines golpistas”

| Foto: Congreso de la República

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, se pronunció sobre las declaraciones que dio el premier Aníbal Torres es una conferencia de prensa. Señaló que piensa tomar acciones legales contra lo que catalogó como “difamación agravada”, pues no aceptará que le llamen “golpista”.

“ Nosotros sí estamos a favor de la vacancia, pero no es con fines golpistas. El golpe de Estado ya implica un delito, ya implica salirse los causes constitucionales, implica sedición, implica rebelión. Eso es delictivo, entonces si nos van a acusar de eso que lo prueben y si no lo pueden probar que se hagan responsables de las sanciones penales que correspondan”, señaló en una entrevista en vivo con Canal N.

Se recuerda que el 14 de febrero, el presidente del Consejo de Ministros realizó una conferencia de prensa para condenar los actos en favor de la vacancia que se vendrían realizando desde el Congreso de la República. En esa ocasión, se pronunció sobre la reunión entre algunos legisladores, incluyendo a la presidenta del Parlamento María del Carmen Alva; la cual supuestamente habría sido para planear la destitución del mandatario, Pedro Castillo.

El legislador Muñante rechazó esto y señaló que planea tomar acciones legales en contra del ministro.

“Son términos que en realidad constituyen una difamación agravada, eso es lo que ha hecho el señor Aníbal Torres, y particularmente yo sí pienso tomar las acciones legales que corresponda”, dijo Muñante.

Sobre esta reunión, la Fundación Friedrich Naumann (FFN), cuyos representantes habrían estado en la reunión, señaló que se llevó a cabo en el marco de un conjunto de seminarios políticos. Es decir, aseguró que la reunión se dio como un taller político.

El congresista de Renovación Popular también señaló lo mismo.

“Yo tengo la obligación y el deber de siempre estar capacitándome, y eso es lo que he hecho en esta reunión. No es la primera vez que asisto. Ha habido ya varias reuniones donde hemos tenido la oportunidad de hacer estos talleres y no por eso voy a ser catalogado de golpista. Esa es una atribución delictiva que se nos está haciendo por parte de un ministro desinformado que ni siquiera contrasta la información”, expresó.

“ Voy a emitir comunicado ante la OEA porque aquí se lo está haciendo un plan de hostigamiento político contra la oposición. Así comenzó Venezuela, hostigando la oposición para callarlos”, agregó.

SOBRE LEY DE LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Por otro lado, Alejandro Muñante se refirió a la ley que cancela el pedido de la cuestión de confianza de los Consejos de Ministros como constitucional. A más exactitud, señaló que el mismo Tribunal Constitucional señaló que no atenta contra la Constitución Política del Perú.

“El tema de la cuestión de confianza fue delimitada a través de una ley, ley que el Tribunal Constitucional ya declaro constitucional y eso es lo que se olvidó decir el señor Aníbal. Se olvidó del tema Valer, se olvidó de que la conspiración de España ya fue desmentida por la propia diplomacia peruana”, dijo.

ANÍBAL TORRES SOLICITA FECHA DE PRESENTACIÓN AL CONGRESO

Aníbal Torres, actual titular de la PCM, manifestó que están próximos a solicitar al Congreso de la República una fecha para que puedan exponer el plan de gobernabilidad para la cuestión de Confianza.

Durante una entrevista con Canal N, el ex titular de Justicia y Derechos Humanos manifestó que dar una fecha exacta, solo le compete al Congreso, ya que es una facultad que solo ellos pueden definir.

“Probablemente mañana o pasado vamos a solicitar al Congreso que señale una fecha para la cuestión de confianza. Eso depende exclusivamente del Congreso. Si el Congreso nos confiere la confianza o no es facultad exclusiva del Congreso”, dijo a Canal N.

