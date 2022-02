Rosángela Espinoza pide a Esto es Guerra no poner como conductora a Jazmín Pinedo: “No la quieren”

Rosángela Espinoza enfurece con Jazmín Pinedo. (Foto: Instagram)

Nadie se lo esperaba. Esto es Guerra regresa a las pantallas de América Televisión este lunes 21 de febrero para celebrar su décimo aniversario. En el spot promocional aparecieron varios exintegrantes, entre ellos, Jazmín Pinedo, quien en algún momento también fue conductora del espacio.

Asimismo, en este video promocional se menciona la posibilidad de traer nuevamente a Rosángela Espinoza; sin embargo, la ‘Chinita’ menciona que ella no puede volver a ser convocada debido a que traicionó al programa luego de ser eliminada de la competencia.

Lo que mencionó Jazmín Pinedo no fue del agrado de la popular ‘Chica Selfie’, quien utilizó su cuenta de Instagram para responder a EEG, señalando que ella se descartaba sola debido a que no le importa volver al programa.

En un primer momento Rosángela Espinoza le responde directamente a la exconductora de televisión recordando que ella en algún momento se fue de América Televisión para iniciar una nueva etapa en otro canal.

“ 1. “El burro hablando de orejas” Ya no te acuerdas... 2. Sigo vetada por romper las reglas. Cuáles??? Si las reglas que tienen no son iguales para todos. De qué estamos hablando??”, se lee en su historia.

De otro lado, Rosángela Espinoza aseguró que para ella no es difícil volver a entrar al canal (América Tv), sino que no desea volver. “3. No está difícil entrar al canal. Más bien está difícil que me tengan nuevamente. 4. Traicioné al programa? No, fue al revés. Me eliminaron injustamente . 5. Siempre estaré agradecida por la oportunidad”, agregó.

Finalmente la modelo arremetió contra Jazmín Pinedo y le pidió a la producción de Esto es Guerra no tomar en cuenta a Jazmín Pinedo para la conducción del programa, pues recuerda que la temporada que estuvo nadie la quería.

“Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Los 4. Cierro con esto. No pongan a la ‘China’ como conductora. No la quieren ”, señaló Rosángela Espinoza para sorpresa de sus mismo seguidores.

Rosángela Espinoza arremete contra Jazmín Pinedo. (Foto: Instagram)

JAZMÍN PINEDO NO QUIERE UNA RELACIÓN

Jazmín Pinedo señaló que en estos momento no desea tener una relación sentimental luego que se mencionara si había alguna probabilidad que retome su relación sentimental con Gino Assereto.

“ No estoy interesada en tener una relación, estoy trabajando muchas cosas en mí, a nivel personal, profesional y familiar . Gino está en la misma situación, al igual que yo. No quiere tener una relación, yo tampoco, pero no es que él me chotee a mí ni yo a él. No va por ahí, nos queremos, nos respetamos y entendimos que habían cosas que no se entrelazaban bien cuando éramos pareja”, dijo.

CONGELARÁ SUS ÓVULOS

Jazmín Pinedo señaló en alguna oportunidad le gustaría volver a ser madre. Ante ello, la artista recordó que tuvo dos perdidas después de dar a luz a su hija, pero no pierde las esperanzas de volver a ser madre.

“ Ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé ”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: