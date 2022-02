‘Tito’ Chumpitaz sobre Piero Quispe: “Universitario tiene a un jugador exportable. Está en el camino correcto”

'Tito' Chumpitaz tuvo a Piero Quispe en la academia 'Héctor Chumpitaz'.

Universitario de Deportes ha empezado con el pie derecho este 2022 al lograr dos victorias consecutivas en la Liga 1: 3 a 0 ante la Academia Cantolao y el mismo marcador ante la Universidad San Martín. Sin embargo, el foco en estos dos encuentros ha estado en Piero Quispe, quien ha deslumbrado con sus actuaciones y se ha convertido en uno de los más desequilibrantes del cuadro ‘crema’. Justamente de él se refirió ‘Tito’ Chumpitaz, quien elogió al joven jugador y cree que va por buen camino para explotar su fútbol.

“Yo creo que Piero Quispe está en el camino correcto para desarrollar todo su potencial . Ya lo ha demostrado. Es muy hábil y va a seguir creciendo. La ‘U’ tiene a un jugador exportable ”, señaló el formador de menores en una entrevista realizada para ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

En ese sentido, reveló que el futbolista de 20 años aún tiene que jugar con mayor soltura para poder demostrar sus habilidades. Ahora, también hay que tomar en cuenta que se desempeña en un club con mucha historia como lo es Universitario. “ Piero tiene que soltarse un poco más para consolidarse en la ‘U’. Es cuestión de tiempo. No es fácil jugar en Universitario. Un club tan grande y con tanta historia”, añadió.

Y es que Quispe en los dos partidos que lleva la ‘U’ de disputado en el torneo Apertura este año, se ha destapado y ha mostrado los dotes que ya había sacado a relucir el 2021, primero con Ángel Comizzo, y luego con Gregorio Pérez, cuando su figura ya empezaba a vislumbrar. De hecho, en el último partido ante la Universidad San Martín empezó de titular, aunque esta vez bajo el mando del nuevo entrenador Álvaro Gutiérrez, quien inclusive lo había distinguido en su presentación. Y si bien no llegó a encarar como en otras ocasiones, sí destacó en el pase y en la combinación con sus compañeros. Precisamente, de acuerdo con el portal estadístico SofaScore, Piero realizó 20 de 22 pases con éxito, lo cual significó un 91% de precisión. Además, realizó 3 intercepciones como corte del juego rival y ejecutó 2 entradas sin falta .

En sí, colaboró en muchas facetas del juego, pero deberá pulir la conservación de la pelota, ya que la perdió en 10 ocasiones, cifras que tendrá que bajar considerablemente para que su equipo no esté mal parado y pueda sufrir un gol . De todos modos, cuenta con un amplio margen de mejora por su juventud y que poco a poco irá aprendiendo y puliendo conforme pasen los entrenamientos y partidos.

Números de Piero Quispe contra la Universidad San Martín, según Sofascore.

FORMACIÓN Y PASE A UNIVERSITARIO

El mismo Chumpitaz lo tuvo en la ‘Escuela de Fútbol Héctor Chumpitaz’ y contó cómo se pasó al elenco ‘merengue’. “Piero llegó a nuestra academia entre los 10 y 11 años. A los 16 es que llega a Universitario. Lo vieron jugar y pidieron su carta pase ”, sostuvo el entrenador que también tuvo en la academia a Edison Flores, una de las figuras de la selección peruana.

LECCIÓN PARA LOS JÓVENES

Por último, el mismo hijo del gran Héctor Chumpitaz, dejó una lección para los jugadores jóvenes, que muchas veces pierden la cabeza con la fama que ganan al jugar en Primera División. “ Es importante que los jugadores estén bien de la cabeza, especialmente los jóvenes. Porque todavía no están hechos. Pasa en el fútbol peruano en general. Los chicos tienen que tener la certeza que esta carrera es corta. Tienen que tener los pies sobre la tierra y trabajar muy duro ”, finalizó.

Hay varios casos de futbolistas que no llegan a los 20 años y, sea por el entorno u otro factor, no llegan a tener una larga carrera en este deporte pese a tener grandes condiciones. Piero Quispe no parece ir por ese camino y quedaría ver cómo es llevado por su familia y por la institución de Ate.

