Universitario: Álvaro Gutiérrez resaltó las cualidades de Alex Valera y Piero Quispe tras victoria ante Cantolao

Álvaro Gutiérrez tratará de pulir a Alex Valera y Piero Quispe para llevar a Universitario al mejor nivel posible.

Universitario de Deportes dio un buen primer paso en la Liga 1 luego de sacar un gran triunfo en condición de visita ante la Academia Cantolao. Y si bien el equipo en general mostró una mejor versión a comparación de los amistosos de pretemporada, el nuevo entrenador Ángel Gutiérrez, se atrevió a destacar a dos jugadores que fueron protagonistas en los goles: Alex Valera y Piero Quispe.

“ Es un ‘9′ difícil de marcar, se apoya muy bien con los que vienen de frente. Tiene buen cabezazo y siempre está exigiendo. Lo vi bien cuando le tocó entrar en la selección de Perú y ayer también. Después, hay algunas cuestiones tácticas que las voy a conversar con él pero es un jugador muy valioso también”, comentó el DT uruguayo en su presentación acerca del desenvolvimiento y el estilo del delantero peruano.

En ese sentido, el exjugador de Deportivo Llacuabamba ha tenido un crecimiento exponencial, más que desde su llegada a Universitario, cuando llegó Gregorio Pérez en el último semestre del 2021 y le cambió la cara al equipo. De hecho, trabajó mucho con el punta, lo cual fue reconocido por él mismo en una entrevista en donde sintió la confianza del DT desde un inicio para rendir en gran nivel. No por algo culminó el año con 11 goles y 6 asistencias en 24 partidos disputados.

Encima, en el último encuentro ante el ‘Delfín’ por la primera fecha de la Liga 1, también se hizo presente en el marcador con un tanto de cabeza. Aunque también demostró haber mejorado en sus movimientos y juego sin la pelota.

Alex Valera en el partido de la selección peruana ante Ecuador por Eiminatorias. | Foto: FPF

Por otro lado, también se refirió a la actuación de Piero Quispe, un volante que el año pasado debutó de la mano de Ángel Comizzo, pero fue ‘Goyo’ quien le dio mayores oportunidades. “ Se le vio muy vivaz, encarador y que tiene el arco derecho, es habilidoso. Marcó las posibilidades para la apertura del marcador y eso fue bueno. Habrá algunas cosas que conversaré con él, pero es uno de los tantos jugadores con virtudes que vi en los videos y ayer también. A medida que pase el tiempo buscaré hablar con cada uno para pedirle lo que quiere o incluso para aconsejarlo de sacar mejores rendimientos, por lo menos en los planteamientos que uno cree que son los correctos para cada partido”, detalló.

Justamente, fue el mismo Quispe quien provocó el penal luego de haber realizado una gran jugada por la banda izquierda y llevarse a su marcador, que lo obstruyó y le cometió penal. Ahí Nelinho Quina no falló y anotó el primero de los ‘merengues’.

UNIVERSITARIO VS. CANTOLAO

Álvaro Gutiérrez estuvo atento a los movimientos de su nuevo equipo que jugó en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los estudió, y reconoció la labor del conjunto. “ Miré el partido con ojos de entrenador. Vi las virtudes, algunos defectos y lo que se puede mejorar o para consolidar las cosas buenas que se hizo. A Gregorio lo llamé, hablamos largo y tendido, me dio mucha información muy valiosa. Estamos muy ilusionados con lo que nos mencionó”, sostuvo.

BOLSA DE MINUTOS

Finalmente, en la misma conferencia de prensa le preguntaron sobre la Bolsa de Minutos y no tuvo reparos en admitir que no le tiembla la mano a usar un juvenil si lo ve capaz. “ No tengo miedo de jugar con juveniles. Muchos de los que he ascendido han jugado en Europa, selección uruguaya, México, Estados Unidos. Pero soy de la idea de que si es juvenil y marca la diferencia, va a jugar. Igual con los veteranos, si rinden y aportan para el equipo, todos somos necesarios. Hay buscar un equilibrio”, dijo.

El técnico uruguayo resaltó las cualidades de ambos jugadores tras su partido ante la Academia Cantolao. | Video: GOLPERU

