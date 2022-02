Liga 1: Aumentan a 80% el aforo de los estadios en Lima y Callao (Foto: Universitario)

Liga 1: El gobierno publicó el Decreto Supremo en el que se modifica el Nivel de Alerta de Lima y Callao relacionado a la pandemia del COVID-19.

Según las nuevas medidas sanitarias, Lima y Callao pasaron del Nivel Alerta Alto a Moderado, esto debido al descenso de contagios en la capital peruana. Con esta nueva regulación el aforo de la mayoría de los lugares públicos incluido los estadios pasaron del 70% al 80% del aforo permitido. Además, se confirmó nuevamente el requisito de ingreso a los recintos deportivos a las personas que cuenten con tres dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La norma entra en vigencia desde el lunes 14 de febrero y les permitirá a los clubes de Lima y Callao ampliar el número de entradas a la venta para sus respectivos partidos de local. Así, los clubes lograrán una mayor recaudación y tendrán la posibilidad de contar con un número mayor de hinchas en sus estadios.

Los clubes de la Liga 1 que se benefician con las nuevas medidas son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cantolao y San Martín.

La norma también señala que la nueva regulación de los Niveles de Alerta de las provincias del Perú rige desde el 14 hasta el 27 de febrero. Habitualmente las medidas se renuevan cada dos semanas.

Por su parte, los equipos de las provincias con nivel de alerta alto contarán con la presencia del 70 % de aforo. De la misma manera, las personas deberán contar con las tres dosis para poder ingresar a los recintos

Las provincias en Nivel de Alerta Alto tendrán un aforo del 70%, según el nuevo Decreto Supremo. Para el caso del fútbol peruano Melgar de Arequipa, UTC de Cajamarca, Cienciano del Cusco y Sport Huancayo, entre otros clubes, mantendrán dicha restricción.

LA FECHA 3 Y 4 DE LA LIGA 1 ENTRAN EN LA VIGENCIA DEL NUEVO AFORO

Liga 1: Aumentan a 80% el aforo de los estadios en Lima y Callao (Foto: Liga 1)

A partir de la programación de la Liga 1 2022 será dos fechas del Torneo Apertura (3 y 4) las que entran en la vigencia de la norma.

Así, los partidos de la fecha 3 Municipal vs Binacional, Cantolao vs Alianza Atlético, Alianza Lima vs Carlos Mannucci y U. San Martín vs Sport Boys podrán contar con un aforo al 80% del estadio.

En la siguiente fecha 4, los encuentros con el aforo al 80% serían Sporting Cristal vs UTC, Sport Boys vs Carlos Stein y Universitario vs U. César Vallejo.

De mantenerse el Nivel de Alerta Moderado para Lima y Callao en el mes de marzo, el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal pactado para el 6 de marzo podría disputarse con un aforo al 80%. Ello debe de confirmarse en la siguiente actualización de las medidas de bioseguridad por parte del gobierno.

