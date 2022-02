Yoshimar Yotún estaría en la mira de Boca Juniors para este 2022

Yoshimar Yotún tiene un valor de mercado de 2 millones 500 mil dólares, según Transfermartk.

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana. De hecho, su presencia es clave en el funcionamiento siendo uno de los encargados de organizar y darle fluidez al fútbol de la ‘bicolor’. Esto ha hecho que pueda ser cotejado por varios importantes clubes. De hecho, uno de ellos es Boca Juniors, que estaría interesado en tenerlo en sus filas para esta temporada .

La noticia fue dada a conocer por el medio RPP Noticias, en el que indica que incluso el Consejo de Fútbol de la entidad ‘gaucha’ ya habría iniciado conversaciones con el volante que se encuentra libre tras no renovar contrato con su último equipo, el Cruz Azul de la Liga MX. En ese sentido, se habla que anteriormente ya hubo un contacto previo, pero no llegó a más. Pero en esta ocasión, la situación habría dado un giro de 180° y ambas partes podrían acercar posturas para llegar a un acuerdo.

Recordemos que la prensa de ese país había informado a fines del pasado mes de enero, que Yotún había sido ofrecido, sea por su agente o intermediarios, a la institución argentina, pero el tema no habría avanzado por el hecho de que el principal objetivo que en ese entonces era Ángel Romero. Sin embargo, el atacante paraguayo decidió marcharse al Cruz Azul de México, precisamente el club donde salió ‘Yoshi’.

Con la caída del fichaje del futbolista ‘guaraní’, todas las armas e intenciones de la dirigencia de Boca estaría puesta en el mediocampista nacional, cuya condición de libertad le da la facultad para fichar por cualquier equipo pese a que el mercado de pases en Argentina culminó el pasado jueves 10 de febrero. En ese sentido, Juan Román Riquelme, vicepresidente del club ‘xeneize’, quien también tendría en la mira a Christian Cueva, estaría encabezando las negociaciones por el elemento nacional.

Yoshimar Yotún estaría por decidir su futuro. | Foto: Imago7

COMPETENCIA POR EL PUESTO

La marcha de Edwin Cardona dejó un hueco vació en la zona de la medular. Aunque el peruano tiene un perfil más de organizador y de constructor de juego. Para esa posición, Boca cuenta con cinco jugadores similares: Esteban Rolón, Jorman Campuzano, Alan Varela, Diego Gonzáles y Agustín Almendra . Con ellos tendría que competir por el puesto, por lo que de concretarse esta operación tendría que trabajar mucho para tener un puesto en el once titular.

ADAPTACIÓN AL ESQUEMA DE JUEGO

De hecho, Yotún es un jugador que se siente más cómodo en un equipo cuyo esquema es ofensivo y con posesión de balón. En ese sentido, le cuesta y sufre cuando se desempeña en esquemas más defensivos o con propuestas de ir de contragolpe, tal y como sucedió con el Cruz Azul de México, donde Juan Reynoso no lo usaba con mucha continuidad y no renovó. Actualmente los ‘xeneizes’ no tienen un elemento de esas características en el plantel, por lo que le daría otra variante al equipo y esa pausa que muchas veces se requiere en el juego para crear alguna acción.

ALTAS EN BOCA

Por lo pronto, Boca se ha reforzado Darío Benedetto, Guillermo ‘Pol’ Fernández y Nicolás Figal . El primero llegó para aumentar la calidad en el puesto de ‘9′ que tanto hacía falta. El segundo ayudará en el mediocampo, mientras que el tercero viene del Inter Miami de la MLS por un puesto en la zaga central.

RENDIMIENTO DE LOS PERUANOS

El defensa peruano Carlos Zambrano no ha podido destacar y su salida estuvo más que voceada para este mercado de pases. Sin embargo, no se ha llegado a dar y tendrá que quedarse. No es titular y últimamente no ha salido en lista en los partidos, pero espera poder revertir esta situación. Caso contrario sucede con Luis Advíncula, quien viene siendo tomado con mayor consideración por el entrenador Sebastián Battaglia en el lateral derecho y, salvo sorpresa, su presencia estaría asegurada en el cuadro ‘azul y amarillo’.

