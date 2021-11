Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciarán por mutuo acuerdo, no por infidelidad

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se divorciarán de mutuo acuerdo.

Luego que Melissa Paredes y Rodrigo Cuba firmaran la conciliación sobre la tenencia de su hija, sus respectivas abogadas Patricia Simons y Laydi Peña confirmaron que la pareja se divorciará por mutuo acuerdo y no por causal de infidelidad.

“Nosotros estamos felices porque hemos llegado a algo que es muy difícil de lograr que es la tenencia compartida” , inició Laydi Peña en el programa Amor y fuego.

Asimismo, la letrada señaló que en esta conciliación también se tocó el tema del divorcio. “Lo acabamos de tocar, nos vamos por un divorcio de mutuo acuerdo. Está completamente cerrado y estamos muy agradecidos con todas las muestras de apoyo que le han dado a Rodrigo” , dijo la abogada en el set de Rodrigo González.

Mientras que por un enlace telefónico, el conductor se comunicó con la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, y le preguntó sobre lo que dio a entender Jorge Cuba. El padre de Rodrigo Cuba señaló que lo que hubo con Melissa Paredes no fue un acuerdo, sino una especie de compensación.

RODRIGO CUBA SE QUEDÓ CON EL DEPARTAMENTO Y ELLA CON EL EFECTIVO

Ante ello, la letrada se mostró muy contrariada y no dudó en hacer la respectiva aclaración.

“Yo no consideraría una compensación, yo consideraría un acuerdo de buena voluntad. Yo le pediría al señor Cuba que deje de decir ese tipo de cosas. (...) A ver, si tú quieres pensar que ha habido un tipo de acuerdo, Melissa ha entregado el departamento, que por la ley es un bien social, si quieres sacar tus conclusiones. Además, el menaje se ha quedado con el señor Cuba, fue comprado dentro del matrimonio. Lo único que ha tenido es 30 mil dólares a la fecha y el próximo a lo 10 mil dólares. Si ese es el arreglo que dicen que yo no quería decir, bueno ese es el arreglo”, señaló fastidiada.

Por su parte, Gigi Mitre preguntó si la infidelidad sería la causal de divorcio entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, a lo que ambas abogadas señalaron que no, será por mutuo acuerdo. Patricia Simons no se quedó ahí, pues recalcó que no se trataría de infidelidad, pues la otra parte ya sabía del hecho. Sin embargo, prefirió no ahondar en el tema para no perjudicar el acuerdo.

La abogada de Rodrigo Cuba no respaldó estas palabras y resaltó que se firmó la conciliación por la pequeña Mía.

TENENCIA COMPARTIDA

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tendrán la tenencia compartida de su hija. “Se ha llegado a un acuerdo, visitas, bienes, alimentos, y una pensión de alimentos pago del 50% de la educación escolar y universitaria”, resaltó uno de los abogados de Melissa Paredes en un enlace con Amor y Fuego.

Asimismo, Patricia Simons resaltó: “la tenencia compartida no se le ha privado al padre de nada. Sin embargo, respecto al departamento se le ha dejado, un bien social, al padre. Se le ha reconocido a Melissa una pequeña poción a pesar de que es un bien social”.