Mayella Lloclla le propuso matrimonio a Jhefry Vásquez, padre de su hijo

Mayella Lloclla feliz de proponerle matrimonio a su novio. (Foto: Instagram)

Mayella Lloclla se animó a pedirle matrimonio a su novio Jhefry Vásquez. La joven actriz escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para dar a conocer cómo vivió este emotivo momento al lado del padre de su hijo.

De acuerdo a la protagonista de “Un mundo para Julius”, ella le pidió a su pareja que se arregle bien para que sea modelo de su marca de joyas, esto sin imaginar la sorpresa que ya le tenía preparado.

“ Nadie sabe, ni nuestras familias, ni nuestros mejores amigos, y en este momento se están enterando junto a ustedes ”, escribió la artista de 35 años. Asimismo, contó que hizo todos los preparativos con anticipación para vivir una tarde mágica.

De otro lado, Mayella Lloclla relató que conoce al padre de su hijo desde muy joven, además que siempre tocaban el tema de matrimonio ella le decía que cuando se quisiera casar, ella sería la que pediría su mano.

“Jhefry y yo nos conocemos desde jovencitos y cada vez que por ahí se tocaba el tema de matrimonio, siempre le insinuaba que el día que yo quisiera casarme, yo sería la que se lo propusiera, es más nuestros amigos cuando nos preguntaban: ¿Y ustedes cuando se casan? Mi respuesta siempre era la misma: A mi no me va a pedir matrimonio, cuando quiera hacerlo, yo lo haré, y nuestros amigos lo tomaban a la broma ,pero yo lo decía en serio ”, indicó.

La actriz también explicó que su novio en un primer momento pensaba que le estaba jugando una broma, hasta que se dio cuenta que no era así y que el anillo que tenía en frente había sido diseñado exclusivamente para él.

“Al principio pensó que estaba bromeando hasta que se dió cuenta que era un anillo que había diseñado exclusivamente para él”, añadió. “Entre nervioso y sonriente me dijo que sí , Ayyyyyyy no saben lo emocionante que fue, a mí me hizo la mujer más feliz”.

Mayella Lloclla confesó que citó a su novio para una sesión de fotos sin imaginar que ella le pediría matrimonio.

REGRESÓ CON EL PADRE DE SU HIJO LUEGO DE 6 AÑOS

A inicios del 2020, Mayella Lloclla contó en una entrevista para el diario Trome que decidió regresar con Jhefry Vásquez luego de estar separados durante 6 años. En ese momento afirmó que era ‘el amor de su vida’ y que estaban viviendo uno de los mejores momentos.

“ Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”, dijo.

Ella también explicó que uno de los motivos por el que se separaron fue porque luego de su embarazo no llegaban a entenderse del todo, motivo que los llevó a conversar y llegar a un acuerdo de separación.

“Luego de seis años de enamorados tuvimos a nuestro hijo y nos separamos porque no nos entendíamos. Pero hace dos años regresamos y estamos muy contentos de retomar la relación, de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz”, finalizó.

ACONSEJA A MUJERES

Mayella Lloclla dio un importante consejo a las mujeres que desean regresar con sus exparejas, ella precisó que si tu expareja es para ti, siempre lo será, pero eso no significa que si llega a su fin definitivamente no debas dejar de seguir adelante y quererte.

“ Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices , pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: