Josie Diez Canseco defiende su ritual de choclo tras hacerse viral en TikTok y explica por qué es efectivo | ENTREVISTA

Josie Diez Canseco defiende su ritual de choclo tras hacerse viral en TikTok y otras plataformas. (Foto: Instagram/@josie_diezcanseco)

Es probable que en la última semana hayas escuchado el nombre de Josie Diez Canseco, la famosa tarotista peruana que comparte a través de sus redes sociales poderosos rituales para atraer el amor, dinero, salud y prosperidad.

En un intento de ayudar a sus seguidores con problemas económicos, Josie subió un video en TikTok donde explica que si comes un choclo y repites 21 veces la cantidad de dinero que debes, podrás pagar tus deudas rápidamente.

Aunque asegura que lo hizo con buena fe, los comentarios negativos no se hicieron esperar. En cuestión de horas, su video se hizo viral en la plataforma china, en donde muchos cuestionaron la efectividad de dicho ritual.

Infobae conversó con Josie Diez Canseco para saber cuál es su posición ante las críticas que ha recibido en los últimos días y, sobre todo, para conocer si es realmente efectivo comer choclo para saldar las deudas. Esto fue lo que nos dijo.

El video sobre el ritual del choclo ya superó el millón de vistas y muchos lo recrean a su manera. ¿Esperaba tal reacción?

Me encanta la viralización, ya sea que algunos hacen bromas, a otros les gusta y otros sí creen (en el ritual). Cada uno ve la vida desde su punto de vista, desde su ángulo. Varios de mis tik toks tienen millones de vistas, este se ha viralizado porque sí, pero me da gusto. Saca risas y estamos en una época complicada, donde un montón de gente es infeliz. Hay que sacarle el buen humor a las cosas.

Muchos ponen en tela de juicio la efectividad del ritual, llegando a las burlas...

Todo tiene coherencia, nada de lo que digo es un invento porque yo no trabajo así. Hace años estoy metida en todo lo que estoy metida en lo que son los astros, la magia, que me encanta.

Entonces, ¿cuál es el sentido de usar choclo para atraer el dinero?

El choclo o el maíz está ligado a los incas. Los incas lo enterraban porque el choclo representa la abundancia. Entonces, si yo doy un tip para pagar deudas, uso el choclo por eso… Por ejemplo, para hacer los pagos a la tierra, que lo hacen los chamanes en Cusco, siempre se ofrece el maíz. Cuando se hacen rituales de fin de año y honras a la tierra y a los apus, también se ofrece el maíz. Yo he utilizado el choclo por eso.

Repetir el dinero que debes 21 veces también ha sido blanco de críticas…

El número 21 no me lo he invitado yo. Tengo una base, no es un invento. El 21 es el número más importante de la carta del tarot, que es el mundo, que es la realización, son los arcanos mayores. El tarot empezó en la época medieval y solo se leía con los arcanos mayores, que son 22 cartas. De estas, la más importante es el 21, el mundo, que es donde adquieres la realización, el conocimiento, la felicidad. Entonces, si yo hago un ritual de abundancia para pagar una deuda y lo tengo que repetir, lo haré 21 veces porque es un número mágico para lograrlo.

La pregunta que todos se hacen, ¿es realmente efectivo? ¿Funciona?

Bueno, yo lo hago… Mira, hay muchos que se burlan, que dicen que con el ritual se salda la deuda externa, pero eso es una locura. Si tú lo comes en ese momento, tienes fe y estás seguro que será así, entonces lo harás. Cada elemento de la naturaleza tiene energía, tiene vida, por eso el choclo crece, se marchita y muere.

Josie Diez Canseco y su video diciendo que comer choclo hará que se paguen tus deudas. El corto clip ya es viral en redes sociales. Video: TikTok/josie_diezcanseco.

Entonces la clave es creer…

Si tú crees, será efectivo porque estás utilizando la energía del choclo, que representa la abundancia. Pero si tú te burlas de eso, así como del tarot o de cualquier cosa que no le pongas fe, entonces no va a pasar. Ese es el poder de la mente para lograr las cosas.

El choclo no es el único insumo que ha utilizado en sus rituales. ¿Todos tienen beneficios?

Siempre uso insumos para hacer mis rituales. En un verdadero ritual tú debes utilizar los elementos que te da la madre tierra porque tienen vida, tienen energía. Así como nacen, crecen, se mueren. Tú tienes que explotar todas las bondades que tiene. Hay para abundancia, para el dinero, para la salud, para el amor.

¿Seguirás compartiendo rituales en tus redes?

Yo hago mi trabajo, yo creo en lo que hago. Lo hago feliz. Si a la gente le gusta, bien. A los que no, qué voy a hacer. No los voy a criticar. Si quieren perder tiempo criticando, es problema de ellos. No me importa, me da risa. Yo feliz compartiendo lo que sé y si puedo ayudar con lo que sé en momentos como estos más todavía.

SEGUIR LEYENDO: