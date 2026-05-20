“Raúl Ruidíaz representa bien a Universitario, espero que vuelva”, el anhelo de Diego Guastavino sobre la ‘Pulga’

El exfutbolista uruguayo habló de la ausencia de la 'Pulga' en la 'U'. (Video: Juego Cruzado)

La figura de Raúl Ruidíaz volvió a acaparar la atención de los aficionados al fútbol peruano tras marcar el gol del triunfo para Atlético Grau frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Ese tanto, que selló la derrota por 1-0, profundizó la crisis de resultados del conjunto ‘crema’ y lo alejó de la lucha por el Torneo Apertura. La caída desencadenó una oleada de críticas dirigidas a la dirigencia y muchos hinchas reclamaron explicaciones por la ausencia de la ‘Pulga’ y, en redes sociales, pidieron su regreso, contrastando sus cualidades con el rendimiento de los últimos delanteros extranjeros del club.

Este reencuentro entre jugador e institución no se dio como muchos esperaban. En lugar de retornar como refuerzo, el exgoleador se convirtió en el verdugo del club que lo vio nacer, una paradoja que generó desconcierto entre la afición y exjugadores vinculados a la historia de la ‘U’. Uno de ellos, Diego Guastavino, expresó su sorpresa y lamentó la situación actual del delantero y de la institución.

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“Es difícil de entender. Uno puede dar una opinión estando lejos, fuera del club. Sé lo que representa Raúl para Universitario. Yo creo que es un jugador de mucha capacidad y jerarquía para el club. Representa bien lo que es la ‘U’”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

La ausencia del menudo delantero en el plantel actual se ha convertido en una incógnita difícil de despejar. “Seguramente hubo un cortocircuito ahí que muchos no sabemos, que no entendemos, y lamentablemente lo alejó del club”, indicó.

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El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.

Las declaraciones del exfutbolista uruguayo reflejan el desconcierto de quienes, desde fuera, observan el distanciamiento entre el goleador y el club. “Es difícil de digerir y verlo con otra camiseta. El tiempo dirá a ver si se le da una oportunidad de volver”, acotó.

El cariño de Raúl Ruidíaz por Universitario

Las muestras de afecto de Raúl Ruidíaz por Universitario han sido constantes a lo largo de su carrera. En esa línea, Diego Guastavino afirmó que el delantero “era un hincha y lo vivía de esa manera él en cada partido, la competitividad que tenía, lo que transmitía al equipo”. La capacidad de marcar la diferencia en momentos clave y su talento para resolver partidos lo consolidaron como ídolo para la afición.

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De la misma manera, ‘Guastashow’ expresó su deseo de que, en algún momento, se concrete la vuelta del goleador: “Esperemos de que tenga esa posibilidad de volver porque es un delantero que calza bien para lo que es el club. Y uno se lo imagina con Valera ahí arriba, con Flores, con Concha. Realmente creo que sería importante esa vuelta”.

Diego Guastavino y Raúl Ruidíaz coincidieron en Universitario el 2013 y 2016, logrando el título nacional en el primer año. - créditos: Difusión

Carlos Galván explicó por qué Raúl Ruidíaz no volvería a Universitario

En medio del debate, surgieron versiones sobre las verdaderas razones detrás de la ausencia de Raúl Ruidíaz en Universitario. Carlos Galván descartó que el motivo fuera económico o relacionado con la dirigencia y precisó en Más Que Fútbol: “Raúl no fue a la ‘U’ por temas personales con otros futbolistas, no por económicos ni nada por el estilo”.

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Según la versión del ‘Negro’, la presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera en el plantel actual fue determinante para que no se concretara el regreso de la ‘Pulga’. El propio exdefensor detalló que la convivencia con estos jugadores habría sido un factor clave en la decisión del delantero de no volver, descartando que existieran diferencias con la directiva o problemas contractuales.

Mientras la hinchada de la ‘U’ sigue esperando respuestas y el club atraviesa una etapa de transición bajo el mando de Héctor Cúper, el regreso de Ruidíaz permanece como una incógnita, marcada por el deseo de muchos y la incertidumbre sobre el futuro.

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