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Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano aplastó 6-0 al checo en el primer set y cerró uno de los mejores partidos de su carrera con un soberbio 6-3

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La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Ignacio Buse sorprendió una vez más al vencer a Jakub Menšík en los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano disputará por tercera ocasión los cuartos de final y buscará el pase a semifinales en calidad de una de las revelaciones del torneo.

Los números del partido evidencian la superioridad de Buse. El peruano sumó 56 puntos frente a 32 de su rival, alcanzó un 81% de efectividad en el primer servicio —contra el 55% de Menšík— y un 63% en el segundo saque, frente al 43% del checo.

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Además, ganó 37 puntos con su servicio frente a 18 de Menšík, se adjudicó 12 juegos contra solo tres del checo y encadenó una racha de 12 puntos consecutivos en el tramo de mayor dominio.

Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo.
Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo. Créditos: ESPN Tenis.

Buse aplastó a Menšík

El desarrollo del encuentro no dejó lugar a dudas. En el primer set, Buse impuso su ritmo desde el inicio y cerró el parcial con un 6-0 que reflejó la diferencia entre ambos. Su solidez desde el fondo de la cancha, la agresividad en los intercambios y la efectividad en los momentos clave le permitieron marcar el ritmo ante un rival que no encontró respuestas.

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El tenista peruano dio la sorpresa en el ATP 500 de Hamburgo. Créditos: Tennis TV / X.

Histórico triunfo de Buse

En el segundo set, Menšík mostró mayor resistencia, pero Buse mantuvo el control en todo momento. El checo logró llegar al 6-3, aunque sin generar complicaciones reales para el peruano. Los cuatro quiebres de servicio concretados sin ceder ninguno en contra confirman que el ‘Colorado’ no solo jugó con solidez, sino que supo responder en las instancias decisivas, un rasgo propio de los tenistas con proyección.

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