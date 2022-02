Laura Pozzo apoya a la esposa de Andy Polo y anuncia pronta ayuda: “No se puede tolerar la violencia de género”

Laura Bozzo se pronunció sobre la denuncia por violencia familiar que hay en contra de Andy Polo. (Foto: Composición)

Laura Bozzo se pronunció sobre el caso de Génessis Alarcón, quien denunció al futbolista Andy Polo por violencia familiar y abandono de hijos. La conductora felicitó a Jossety y Gennesis, hijas de Andrés Hurtado, por apoyar económicamente a la mujer de 27 años.

El conductor de Porque hoy es sábado con Andrés publicó en sus redes sociales el preciso momento en que las influencers se enlazaron con el programa de Magaly Medina para anunciar que pagarán por adelantado 6 meses de alquiler de un inmueble, donde vivirán Génnesis y sus pequeños.

“Josetty y Gennesis dieron ante el Perú entero muestra de esa calidad humana y esa solidaridad de mujer a mujer que las define como personas. Mi respeto y admiración a Magaly Medina, que antes de ser periodista es una mujer con sensibilidad que alza su voz contra el maltrato o violencia en cualquiera de sus formas. Mujeres del Perú, no están solas, rompan el silencio que siempre hay una luz y una mano amiga para empezar de cero”, escribió el presentador de Panamericana.

La buena acción de sus hijas fue aplaudida por los internautas, quienes elogiaron a las hermanas Hurtado en la caja de comentarios. Laura Bozzo hizo lo mismo, sorprendiendo a todos al anunciar que también ayudaría a la esposa de Andy Polo al igual que Jossety y Gennesis.

“Felicitaciones. No se puede tolerar la violencia de género, es mi lucha de tantos años. Cuenten conmigo” , escribió la ‘Abogada de los pobres’ desde México.

Laura Bozzo felicita a las hijas de Andrés Hurtado. (Foto: Captura Instagram)

ANDRÉS HURTADO RESPONDE

El conductor de TV se mostró agradecido por las palabras que tuvo Laura Bozzo hacia sus hijas Josetty y Gennesis Hurtado, por lo que no dudó en responderle a las pocas horas.

“Mi Laura bella, preciosa, gracias por tus palabras que son de corazón. Siempre auténtica, siempre humana, siempre tú”, fue la respuesta de Andrés Hurtado.

DENUNCIA POR MALTRATO FAMILIAR

Andy Polo se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su esposa Genessis Alarcón, madre de sus dos hijos, lo denunciara por violencia familiar y ausencia de manutención de los menores.

Durante un informe presentado en el programa de Magaly Medina, la mujer de 27 años contó que las actitudes agresivas de Andy Polo comenzaron cuando ella se embarazó de su primera hija. “Me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, contó.

Con la ilusión de que el futbolista cambie, la pareja tuvo a su segundo hijo en el 2017. En aquel entonces, Andy Polo fue fichado por el club Portland Timbers, por lo que tuvieron que mudarse a los Estados Unidos. Fue allí que, alejada de sus amigas y familiares, la esposa del deportista relató haber vivido un auténtico infierno.

Esposa de Andy Polo muestra pruebas de las agresiones que sufrió. (Foto: Captura ATV / Magaly TV La Firme)

EPISODIO DE MALTRATO EN EE.UU.

Génessis Alarcón contó que llegó a grabar en audio un episodio de violencia que sufrió en Estados Unidos, en su departamento ubicado en Portland. Ella relató que el futbolista quería quitarle su celular a la fuerza, por lo que ejerció violencia contra ella. Todo esto sucedió en presencia de sus niños.

“Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”, expresó en el programa de Magaly.

Más adelante, difundió audios de este episodio violento. Allí se puede escuchar a la pareja discutir, ya que Andy Polo quiere quitarle a la fuerza su celular. De fondo se puede oír a su hijo llorar desconsoladamente. Cabe resaltar que un reporte de la policía de Washington reveló todo lo que sucedió ese día.

