MTC extiende plazos para retiro de microbuses y ómnibus urbanos en Lima y Callao por extorsiones

Revisa el cronograma y conoce cuánto tiempo tendrás para renovar tu flotas ahora. - Crédito ATU

Atención, empresas de transporte público y pasajeros. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha publicado su resolución ministerial N° 251-2026-MTC/01.02, la cual aprueba un nuevo cronograma para la permanencía de vehículos de transporte público en Lima y Callao.

Esto, dado que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha señalado la inseguridad y la extorsión “vienen reduciendo los ingresos de los operadores del servicio de transporte terrestre, limitando su capacidad de inversión en mantenimiento y renovación de flota, por lo que mantener los cronogramas vigentes sin adecuación progresiva incrementaría el riesgo de incumplimiento de la flota mínima operativa, afectando rutas y usuarios”.

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Por eso se ha aprobado la extensión de plazos para permitir que buses antiguos sigan circulando en Lima y Callao. Para los Microbús, los modelos del año 2011 podrán circular hasta el 30 de junio de 2031. Mientras, los Minibús y Ómnibus urbano del 2008 podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2031.

Los gremios advierten que la situación afecta no solo al transporte público y de carga, sino también al precio de productos básicos y a la economía de miles de familias.

Cronograma de permanencia de buses

Revisa las fechas del nuevo cronograma de permanencia de vehículos para el transporte público. Este es el Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas de Lima y Callao de carrocería Microbús:

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Los modelos de los años 1993-2001 podrán circular hasta el 31/12/2026

Los modelos de los años 2002-2003 podrán circular hasta el 30/06/2027

Los modelos de los años 2004-2006 podrán circular hasta el 31/12/2027

Los modelos de los años 2007 podrán circular hasta el 30/06/2028

Los modelos de los años 2008 podrán circular hasta el 30/06/2029

Los modelos de los años 2009 podrán circular hasta el 31/12/2029

Los modelos de los años 2010 podrán circular hasta el 31/12/2030

Los modelos de los años 2011 podrán circular hasta el 30/06/2031.

Un bus de la empresa Sur Lima fue baleado en Chorrillos mientras ingresaba a su patio de maniobras, en un ataque vinculado a extorsiones, resultando el conductor ileso. (Composición: Infobae Perú)

Mientras el Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas de Lima y Callao de carrocería Minibús y Ómnibus urbano señala estas fechas:

Los modelos de los años 1990-1991 podrán circular hasta el 31/12/2026

Los modelos de los años 1992 podrán circular hasta el 30/06/2027

Los modelos de los años 1993 podrán circular hasta el 31/12/2027

Los modelos de los años 1994 podrán circular hasta el 30/06/2028

Los modelos de los años 1995-1996 podrán circular hasta el 31/12/2028

Los modelos de los años 1997-1998 podrán circular hasta el 30/06/2029

Los modelos de los años 1999-2000 podrán circular hasta el 31/12/2029

Los modelos de los años 2001-2004 podrán circular hasta el 30/06/2030

Los modelos de los años 2005-2006 podrán circular hasta el 31/12/2030

Los modelos de los años 2007 podrán circular hasta el 30/06/2031

Los modelos de los años 2008 podrán circular hasta el 31/12/2031.

El parque automoro se renovaría a paso más lento. - Crédito Andina

¿Por qué el MTC amplío el plazo?

La misma Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) solicitó la aprobación de nuevos “Cronogramas del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas de Lima y Callao”, a efectos de garantizar la continuidad del servicio y la protección del interés público ante un posible desabastecimiento del parque automotor.

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Se prevé que este se agudizaría con el incremento de la informalidad por la circulación de vehículos que no cumplirían con las condiciones técnicas y operativas mínimas exigibles. También se mencionó a las extorsiones como factores externos que han impactado.

Por su lado, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal consideró viable la solicitud de la ATU, a fin de evitar interrupciones en dicho servicio que puedan afectar a los usuarios; y, a su vez, promover la incorporación gradual de vehículos con tecnologías limpias y cero emisiones, en concordancia con los objetivos de sostenibilidad y seguridad vial del Sistema Integrado de Transporte.

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