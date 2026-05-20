Perú

MTC extiende plazos para retiro de microbuses y ómnibus urbanos en Lima y Callao por extorsiones

Ahora hasta el 2031, según el año del modelo del vehículo, podrán circular buses de las flotas de empresas de transporte público. Revisa el nuevo cronograma de permanencia

Guardar
Google icon
ATU anuncia retorno de rutas de transporte público a la avenida 28 de Julio después de cinco años. (Foto: ATU)
Revisa el cronograma y conoce cuánto tiempo tendrás para renovar tu flotas ahora. - Crédito ATU

Atención, empresas de transporte público y pasajeros. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha publicado su resolución ministerial N° 251-2026-MTC/01.02, la cual aprueba un nuevo cronograma para la permanencía de vehículos de transporte público en Lima y Callao.

Esto, dado que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha señalado la inseguridad y la extorsión “vienen reduciendo los ingresos de los operadores del servicio de transporte terrestre, limitando su capacidad de inversión en mantenimiento y renovación de flota, por lo que mantener los cronogramas vigentes sin adecuación progresiva incrementaría el riesgo de incumplimiento de la flota mínima operativa, afectando rutas y usuarios”.

PUBLICIDAD

Por eso se ha aprobado la extensión de plazos para permitir que buses antiguos sigan circulando en Lima y Callao. Para los Microbús, los modelos del año 2011 podrán circular hasta el 30 de junio de 2031. Mientras, los Minibús y Ómnibus urbano del 2008 podrán circular hasta el 31 de diciembre de 2031.

Los gremios advierten que la situación afecta no solo al transporte público y de carga, sino también al precio de productos básicos y a la economía de miles de familias.

Cronograma de permanencia de buses

Revisa las fechas del nuevo cronograma de permanencia de vehículos para el transporte público. Este es el Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas de Lima y Callao de carrocería Microbús:

PUBLICIDAD

  • Los modelos de los años 1993-2001 podrán circular hasta el 31/12/2026
  • Los modelos de los años 2002-2003 podrán circular hasta el 30/06/2027
  • Los modelos de los años 2004-2006 podrán circular hasta el 31/12/2027
  • Los modelos de los años 2007 podrán circular hasta el 30/06/2028
  • Los modelos de los años 2008 podrán circular hasta el 30/06/2029
  • Los modelos de los años 2009 podrán circular hasta el 31/12/2029
  • Los modelos de los años 2010 podrán circular hasta el 31/12/2030
  • Los modelos de los años 2011 podrán circular hasta el 30/06/2031.
Un bus de transporte público blanco y azul al frente, con una imagen superpuesta de una persona con casco y guantes negros apuntando con una pistola
Un bus de la empresa Sur Lima fue baleado en Chorrillos mientras ingresaba a su patio de maniobras, en un ataque vinculado a extorsiones, resultando el conductor ileso. (Composición: Infobae Perú)

Mientras el Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas de Lima y Callao de carrocería Minibús y Ómnibus urbano señala estas fechas:

  • Los modelos de los años 1990-1991 podrán circular hasta el 31/12/2026
  • Los modelos de los años 1992 podrán circular hasta el 30/06/2027
  • Los modelos de los años 1993 podrán circular hasta el 31/12/2027
  • Los modelos de los años 1994 podrán circular hasta el 30/06/2028
  • Los modelos de los años 1995-1996 podrán circular hasta el 31/12/2028
  • Los modelos de los años 1997-1998 podrán circular hasta el 30/06/2029
  • Los modelos de los años 1999-2000 podrán circular hasta el 31/12/2029
  • Los modelos de los años 2001-2004 podrán circular hasta el 30/06/2030
  • Los modelos de los años 2005-2006 podrán circular hasta el 31/12/2030
  • Los modelos de los años 2007 podrán circular hasta el 30/06/2031
  • Los modelos de los años 2008 podrán circular hasta el 31/12/2031.
Transporte en Lima: congestión, informalidad y baja velocidad elevan el costo económico del tráfico. (Foto: Agencia Andina)
El parque automoro se renovaría a paso más lento. - Crédito Andina

¿Por qué el MTC amplío el plazo?

La misma Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) solicitó la aprobación de nuevos “Cronogramas del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte terrestre regular de personas de Lima y Callao”, a efectos de garantizar la continuidad del servicio y la protección del interés público ante un posible desabastecimiento del parque automotor.

Se prevé que este se agudizaría con el incremento de la informalidad por la circulación de vehículos que no cumplirían con las condiciones técnicas y operativas mínimas exigibles. También se mencionó a las extorsiones como factores externos que han impactado.

Por su lado, la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal consideró viable la solicitud de la ATU, a fin de evitar interrupciones en dicho servicio que puedan afectar a los usuarios; y, a su vez, promover la incorporación gradual de vehículos con tecnologías limpias y cero emisiones, en concordancia con los objetivos de sostenibilidad y seguridad vial del Sistema Integrado de Transporte.

Temas Relacionados

MTCCronograma de permanenciaTransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano aplastó 6-0 al checo en el primer set y cerró uno de los mejores partidos de su carrera

Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

Friaje en Perú: bajas temperaturas, lluvias y ráfagas afectan ocho regiones, ¿hasta cuándo?

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la persistencia de precipitaciones y vientos fuertes en diversas jurisdicciones del oriente peruano, situación que ha llevado a la emisión de avisos de riesgo para la población local

Friaje en Perú: bajas temperaturas, lluvias y ráfagas afectan ocho regiones, ¿hasta cuándo?

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

El tenista nacional superó en dos sets corridos al ucraniano Vitaliy Sachko y espera por su siguiente rival

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy miércoles 20 de mayo

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy miércoles 20 de mayo

Última encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori lidera con 39% y Roberto Sánchez retrocede con 35%

El comparativo geográfico de la encuesta de Ipsos revela un movimiento doble: Fujimori crece cuatro puntos en la capital y mantiene posiciones en otras ciudades, mientras Sánchez pierde seis puntos en el voto rural, su principal reserva electoral. El porcentaje de indecisos sube del 7% al 12% a nivel nacional

Última encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori lidera con 39% y Roberto Sánchez retrocede con 35%
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Última encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori lidera con 39% y Roberto Sánchez retrocede con 35%

Última encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori lidera con 39% y Roberto Sánchez retrocede con 35%

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE

Revelan denuncia de un funcionario ante Fiscalía: EsSalud buscaría declarar grave a Pedro Castillo para lograr su indulto

Keiko Fujimori lidera la seguridad en medios y Roberto Sánchez la esperanza en Instagram, según análisis de sentimiento

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

ENTRETENIMIENTO

‘Metiche’ lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez antes de su boda con Karla Tarazona: “Que se porte bien”

‘Metiche’ lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez antes de su boda con Karla Tarazona: “Que se porte bien”

Onelia Molina responde con dureza a Mario Irivarren luego de reacción por beso con Kevin Díaz: “No me interesa”

Onelia Molina pasó la noche en departamento de Kevin Díaz antes de apasionado beso en ‘Esto Es Guerra’

Christian Domínguez y Karla Tarazona tendrían lista su boda civil, solo faltan las firmas: ‘Magaly TV La Firme’ expone documento notarial

Pamela Franco rechaza que Christian Cueva le quite sus hijos a Pamela López: “Los niños tienen que estar con su mamá”

DEPORTES

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy

“Raúl Ruidíaz representa bien a Universitario, espero que vuelva”, el anhelo de Diego Guastavino sobre la ‘Pulga’

Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

Resultados de la fecha 5 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026