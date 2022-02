Esto es Habacilar: así reaccionó Korina Rivadeneira cuando le preguntan por denuncia de participante

Korina Rivadeneira es acusada de discriminar a joven. (Foto: Instagram y Captura de América Tv)

Esto es Habacilar ha causado más de una polémica desde que salió al aire. El programa conducido por Johanna San Miguel ha afrontado más de una denuncia, empezando por el concursante que casi se ahogo cuando participó en una de las competencias para llevarse 500 soles.

Sin embargo, en ese momento no acabaron los problemas para ellos, pues luego en redes sociales salieron algunas personas del público denunciando que habían sido maltratados por la producción del programa al dejarlos incomunicados por 10 horas y no dejarlos ni ir al baño.

Ahora, hace una semana, un joven que participó en el programa juvenil acusó a Korina Rivadeneira de discriminarlo cuando hizo un gesto despectivo al recibir su polo. Tras ello, la venezolana recibió el rechazo de muchos usuarios en redes sociales por la actitud que mostró a diferencia de las otras modelos.

Asimismo, el joven identificado como Benjamín Villarubia, se contactó con el programa Amor y Fuego para contar que fue víctima de bullying, por lo que sus padres quieren denunciar a la pareja de Mario Hart.

“ Mis padres quieren hacer una denuncia hacia las personas por hacer discriminación a nivel nacional . Al día siguiente me llegaron todos los videos sobre la actitud de Korina y la discriminación hacia mi persona. El gesto de Korina, cómo puede hacer así. He sido el hazmerreír de varias personas”, comentó.

¿QUÉ DIJO KORINA RIVADENEIRA AL RESPECTO?

El equipo de Amor y Fuego fue a buscar a Macarena Vélez para saber un poco más sobre su ruptura con Vituco tras ser captado siéndole infiel durante una fiesta. La popular ‘Mujer increíble’ no quiso declarar, pero no se encontraba sola, pues Korina Rivadeneira la estaba acompañando.

Es por este motivo que los reporteros del programa no desaprovecharon la oportunidad para consultarle sobre la denuncia que hizo el joven en su contra. “¿Korina cómo tomas esa denuncia de ese joven que se ha sentido discriminado por tu persona?”, le consultó.

La reacción de la modelo venezolana no se hizo esperar, ella pese a escuchar la pregunta señaló que no podía declarar a ningún otro medio. “ Te he dicho que no puedo declarar. Discúlpame, la verdad ”, expresó bastante incomoda.

Korina Rivadeneira se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de discriminar a joven participante en Esto es Habacilar.

EL PRIMER TRABAJO DE KORINA EN LA TELEVISIÓN FUE EN HABACILAR

En una entrevista con América Espectáculos, Korina Rivadeneira recordó que su primer trabajo en la televisión peruana fue como modelo de Habacilar, programa al que llegó sin tener experiencia en el baile y que aprendió gracias a las modelos que estaban con ella en esa época.

“ Linda (experiencia) con las chicas que estaban en ese momento, aprendí muchísimo, porque no sabía bailar nada. Fue mi primer trabajo en la TV ”, comentó la modelo venezolana sobre su vuelta al programa juvenil.

