Perú Deportes

A qué hora juegan Brasil vs Haití: partido por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026

La ‘canarinha’ afronta un duelo clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda; enfrente tendrá a una selección que buscará dar la sorpresa para mantenerse en la pelea por la clasificación. Conoce los horarios y todos los detalles del encuentro

Guardar
Google icon
Brasil enfrenta a Haití por el Grupo C del Mundial 2026.
Brasil enfrenta a Haití por el Grupo C del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La selección de Brasil afrontará un partido determinante cuando enfrente a su similar de Haití este viernes 19 de junio por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita sumar su primera victoria en el torneo después de igualar 1-1 ante Marruecos en la jornada inaugural.

La ‘canarinha’ dejó algunas dudas en su estreno mundialista, donde tuvo que recurrir al talento de Vinícius Júnior para rescatar un punto. Ahora, frente a un rival que cayó en su debut, la obligación es quedarse con los tres puntos para no complicar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

PUBLICIDAD

Haití, por su parte, afronta el compromiso con la urgencia de sumar tras caer 1-0 frente a Escocia en la primera jornada. El combinado caribeño mostró solidez defensiva y logró competir durante gran parte del encuentro, pero no encontró la eficacia necesaria para evitar la derrota. Ante uno de los principales candidatos al título, buscará dar la sorpresa y mantenerse con vida en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Brasil vs Haití?

El partido entre Brasil y Haití se jugará este viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El inicio está programado para las 19:30 horas de Perú (21:30 horas de Brasil), según el calendario oficial del Mundial 2026. Revisa a continuación los horarios del encuentro en los distintos países de Latinoamérica y el mundo:

PUBLICIDAD

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
  • Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay y Estados Unidos (Este): 20:30 horas
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 21:30 horas
  • México: 18:30 horas
  • España: 02:30 horas del sábado 20 de junio
Brasil mide fuerzas con Haití este 19 de junio en Filadelfia.
Brasil mide fuerzas con Haití este 19 de junio en Filadelfia. Crédito: CBF

Brasil llega presionado tras empatar con Marruecos

La ‘verdeamarela’ no tuvo el debut esperado en la Copa del Mundo. Pese a contar con mayor posesión de balón, no logró imponer su jerarquía ante Marruecos y terminó conformándose con un empate que dejó abierto el panorama en el Grupo C.

Con Escocia liderando la serie tras vencer a Haití, Brasil necesita ganar para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación. Un nuevo tropiezo podría obligarlo a jugarse todo en la última fecha frente al conjunto escocés.

Neymar no jugará ante Haití

La principal novedad en la selección brasileña es la ausencia de Neymar. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el delantero no viajará a Filadelfia y permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la etapa final de recuperación de la lesión en el gemelo derecho.

“Él se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, informó la entidad brasileña.

Así marcha el Grupo C

Tras la primera jornada, Escocia lidera la serie con tres puntos luego de vencer a Haití. Brasil y Marruecos suman una unidad tras empatar entre sí, mientras que los haitianos cierran la clasificación sin puntos.

El duelo entre brasileños y haitianos se jugará después del choque entre Escocia y Marruecos, resultado que podría influir directamente en el panorama del grupo.

Brasil intentará lograr su primera victoria en el Mundial 2026. Crédito: IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Brasil intentará lograr su primera victoria en el Mundial 2026. Crédito: IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior; Richarlison.

Haití: Placide; Arcus, Adé, Duverne, Saint-Fleur; Leverton Pierre, Bryan Alceus; Don Deedson, Derrick Etienne Jr., Nazon; Frantzdy Pierrot.

Brasil vs Haití: ficha del partido

  • Partido: Brasil vs Haití
  • Competición: Mundial 2026
  • Fecha: Viernes 19 de junio
  • Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)
  • Grupo: C
  • Instancia: Segunda jornada de la fase de grupos

Temas Relacionados

Selección Brasil Mundial 2026Selección Haití Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Dónde ver Paraguay vs Turquía HOY: canal TV en Perú por fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026

La ‘albirroja’ está obligado a ganarle a los turcos para mantener sus chances de clasificación por el Grupo D. Entérate las señales para crucial duelo

Dónde ver Paraguay vs Turquía HOY: canal TV en Perú por fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

La segunda jornada continuará con duelos emocionantes: Brasil saldrá por su primer triunfo frente Haití, Paraguay buscará recuperarse con Turquía, Estados Unidos irá por su segunda victoria ante Australia, y mucho más

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Brasil vs Haití HOY en vivo en Perú: canal TV del partido por fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026

Los sudamericanos afrontarán su segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 este viernes 19 de junio ante Haití, en un cruce programado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El equipo de Carlo Ancelotti viene de empatar con Marruecos y necesita ganar; el conjunto caribeño perdió ante Escocia, pero compitió hasta el final

Dónde ver Brasil vs Haití HOY en vivo en Perú: canal TV del partido por fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará un encuentro clave entre turcos y paraguayos, que perdieron en el debut, por lo que dejarán la vida en la cancha. Sigue las incidencias

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular con Perú, Argentina y Venezuela

Se viene un torneo amistoso que afrontará la ‘blanquirroja’ con equipo A y B como parte de preparación de cara a la Copa Sudamericana: se jugará del sábado 27 al lunes 29 de junio en Polideportivo Lucha Fuentes

Programación de la Copa Latina de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular con Perú, Argentina y Venezuela
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Luis Galarreta da por cerrada la elección presidencial? Proclamó victoria de su lideresa Keiko Fujimori antes del cómputo final de ONPE

¿Luis Galarreta da por cerrada la elección presidencial? Proclamó victoria de su lideresa Keiko Fujimori antes del cómputo final de ONPE

JNE cierra HOY viernes 19 de junio inscripción para proceso electoral municipal y regional: se espera récord de candidatos en Lima

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Segunda vuelta electoral: ¿Quiénes son los vicepresidentes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: lideresa de Fuerza Popular mantiene ventaja al 99.506% del conteo oficial

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri estalla contra Thalía Bentín, niega a Gabriela Herrera en su habitación y amenaza con carta notarial: "No vas a dejarla mal"

Diego Chávarri estalla contra Thalía Bentín, niega a Gabriela Herrera en su habitación y amenaza con carta notarial: "No vas a dejarla mal"

Samahara Lobatón reacciona al embarazo de Gianella Marquina y confiesa que ser tía la hace sentir feliz: “Como si fuera a tener otro hijo”

Magaly Medina niega explicaciones a Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario y advierte querella por acusaciones públicas sin pruebas

Magaly Medina denuncia amenazas de muerte de presuntos seguidores de Jefferson Farfán: “Voy a notariarlo y subirlos al juzgado”

Melissa Klug y el desgaste de enfrentar 12 años de juicios a Jefferson Farfán: “No tengo el dinero, los contactos ni el poder que tiene”

DEPORTES

Universitario confirmó amistosos con Sport Boys y Atlético Grau: día y hora de los partidos previo al Torneo Clausura 2026

Universitario confirmó amistosos con Sport Boys y Atlético Grau: día y hora de los partidos previo al Torneo Clausura 2026

Dónde ver Paraguay vs Turquía HOY: canal TV en Perú por fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Brasil vs Haití HOY en vivo en Perú: canal TV del partido por fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026