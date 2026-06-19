A qué hora juegan Brasil vs Haití: partido por la fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026

Brasil enfrenta a Haití por el Grupo C del Mundial 2026. Crédito: Agencias

La selección de Brasil afrontará un partido determinante cuando enfrente a su similar de Haití este viernes 19 de junio por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita sumar su primera victoria en el torneo después de igualar 1-1 ante Marruecos en la jornada inaugural.

La ‘canarinha’ dejó algunas dudas en su estreno mundialista, donde tuvo que recurrir al talento de Vinícius Júnior para rescatar un punto. Ahora, frente a un rival que cayó en su debut, la obligación es quedarse con los tres puntos para no complicar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

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Haití, por su parte, afronta el compromiso con la urgencia de sumar tras caer 1-0 frente a Escocia en la primera jornada. El combinado caribeño mostró solidez defensiva y logró competir durante gran parte del encuentro, pero no encontró la eficacia necesaria para evitar la derrota. Ante uno de los principales candidatos al título, buscará dar la sorpresa y mantenerse con vida en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Brasil vs Haití?

El partido entre Brasil y Haití se jugará este viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El inicio está programado para las 19:30 horas de Perú (21:30 horas de Brasil), según el calendario oficial del Mundial 2026. Revisa a continuación los horarios del encuentro en los distintos países de Latinoamérica y el mundo:

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Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay y Estados Unidos (Este): 20:30 horas

Argentina, Brasil y Uruguay: 21:30 horas

México: 18:30 horas

España: 02:30 horas del sábado 20 de junio

Brasil mide fuerzas con Haití este 19 de junio en Filadelfia. Crédito: CBF

Brasil llega presionado tras empatar con Marruecos

La ‘verdeamarela’ no tuvo el debut esperado en la Copa del Mundo. Pese a contar con mayor posesión de balón, no logró imponer su jerarquía ante Marruecos y terminó conformándose con un empate que dejó abierto el panorama en el Grupo C.

Con Escocia liderando la serie tras vencer a Haití, Brasil necesita ganar para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación. Un nuevo tropiezo podría obligarlo a jugarse todo en la última fecha frente al conjunto escocés.

Neymar no jugará ante Haití

La principal novedad en la selección brasileña es la ausencia de Neymar. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el delantero no viajará a Filadelfia y permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la etapa final de recuperación de la lesión en el gemelo derecho.

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“Él se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”, informó la entidad brasileña.

Así marcha el Grupo C

Tras la primera jornada, Escocia lidera la serie con tres puntos luego de vencer a Haití. Brasil y Marruecos suman una unidad tras empatar entre sí, mientras que los haitianos cierran la clasificación sin puntos.

El duelo entre brasileños y haitianos se jugará después del choque entre Escocia y Marruecos, resultado que podría influir directamente en el panorama del grupo.

Brasil intentará lograr su primera victoria en el Mundial 2026. Crédito: IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior; Richarlison.

Haití: Placide; Arcus, Adé, Duverne, Saint-Fleur; Leverton Pierre, Bryan Alceus; Don Deedson, Derrick Etienne Jr., Nazon; Frantzdy Pierrot.

Brasil vs Haití: ficha del partido

Partido: Brasil vs Haití

Competición: Mundial 2026

Fecha: Viernes 19 de junio

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Grupo: C

Instancia: Segunda jornada de la fase de grupos