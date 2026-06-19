Cambio de estado civil en el DNI: cómo actualizar de soltero, casado, divorciado o viudo

Los titulares del DNI electrónico pueden realizar el trámite de cambio de estado civil de manera virtual, siempre que el acta correspondiente figure en la base de datos - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite la rectificación del estado civil en el DNI cuando el dato ya no coincide con la condición vigente del ciudadano. La solicitud se puede presentar por vía virtual o de forma presencial, según el tipo de documento y el cambio que corresponda, con requisitos y pagos definidos.

La ruta depende del formato. Con la versión electrónica, el trámite se puede realizar de manera virtual a través de la web o en la Plataforma Virtual Multiservicios (PVM), siempre que el acta de matrimonio se encuentre en la base de datos de Reniec.

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Con el DNI azul, la gestión exige atención en un centro de atención de la entidad o en un centro MAC; en ese caso, el organismo emite un DNIe.

Reniec también establece supuestos con atención obligatoria en oficina: si el cambio de estado civil pasa a divorciado, viudo o de divorciado/viudo nuevamente a casado, la rectificación se realiza únicamente de manera presencial o en un MAC.

En tanto, si el matrimonio se celebró en el extranjero, se debe inscribir el acta en el consulado peruano correspondiente para luego rectificar el estado civil en el DNI.

Reniec permite rectificar el estado civil en el DNI cuando la información registrada ya no coincide con la situación actual del ciudadano - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Requisitos: ¿Qué documentos te pueden pedir?

Todo trámite requiere un documento base:

Recibo de pago por derechos administrativos.

Luego se suman exigencias según el cambio solicitado:

Para cambio a casado: declaración jurada indicando esa condición.

Si eres mujer, estás casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo: debes presentar la copia certificada del acta de matrimonio civil.

Para cambio a divorciado: copia certificada del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial, expedida por el Registro del Estado Civil.

Para cambio a viudo: declaración jurada de matrimonio (si tu estado civil está como soltero) y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil.

Si te casas en el extranjero: debes inscribir tu matrimonio en el Consulado Peruano del país que corresponda, para que puedas rectificar tu estado civil en tu DNI.

Reniec también precisa una excepción:

No es necesario presentar el acta solicitada, si esta se encuentra dentro de la base de datos de Reniec.

Puedes verificarlo en línea o en las oficinas registrales del Reniec, oficinas de registros de estado civil automatizadas.

La entrega del DNI electrónico rectificado es estrictamente personal y requiere verificación biométrica - Créditos: Reniec.

Rectificación en línea: condiciones, pago y seguimiento

Antes de iniciar, Reniec detalla estas condiciones:

Debes tener DNI electrónico.

La rectificación en DNIe: S/35.00 con el código de tributo 00729 .

Conserva el voucher de pago.

Luego del registro del trámite, el control del proceso sigue este orden:

Después de ingresar el trámite en nuestra web ( https://apps.reniec.gob.pe/estadocivil/#!/index ), verifica el proceso en la parte de consulta de estado de trámite de DNI https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm

Una vez que esté al 100 %, podrás acercarte a recoger tu DNI.

Reniec fija reglas para la entrega en esta modalidad:

La entrega del DNI es personal.

No hay opción de presentar una carta poder para que recoja otra persona, ya que tu identidad debe ser verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico.

Así mismo no procede cambio de lugar de entrega de DNI.

Trámite presencial: tres pasos con pagos, sedes y plazos

Paso 1: paga el trámite

Reniec indica una escala según el documento:

Si tienes DNI azul: S/30 con el código de tributo 02121 .

Si tienes DNI electrónico: S/35 con el código de tributo 00729.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket. También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.



Para ambas modalidades:

Guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

Paso 2: acércate al Reniec

Para ingresar la solicitud, el organismo establece:

Dirígete a un centro de atención o un centro MAC y presenta los requisitos más tu comprobante de pago.

El funcionario te emitirá un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI.

Plazo de entrega:

Aproximadamente 10 días hábiles.

Reniec ofrece atención y orientación a los ciudadanos mediante WhatsApp y las líneas telefónicas habilitadas para consultas sobre el trámite - Créditos: Andina.

Paso 3: recoge el DNI

El seguimiento mantiene el mismo esquema:

Después de ingresar el trámite en nuestra web, verifica el proceso en Consulta de Estado de Trámite de DNI.

Una vez que esté al 100%, podrás acercarte a recoger tu documento.

Si se requiere cambiar el lugar de entrega, Reniec fija estas condiciones:

Deberás pagar un costo adicional de S/5 .

El tiempo de espera para la entrega se ampliará entre 15 días hábiles más.

Reglas para el recojo según el tipo de DNI:

Si por alguna razón no pudieras ir a recoger el DNI azul, tu representante puede presentar una carta poder simple, firmada por ti y con tu huella dactilar, para recoger el documento.

En el caso del DNIe, su entrega es personal ya que debes ingresar la clave secreta de tu certificado y firma digital.

Para atención al ciudadano, Reniec indica estos canales:

Asistente virtual por WhatsApp.

Teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.