Tomás Gálvez denuncia que Germán Juárez alteró carpeta fiscal para encubrir denuncia de soborno en su contra

Siguen las malas noticias para el fiscal Germán Juárez. Esta semana el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, lo sacó de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos debido a que se inició una investigación por presuntamente haber solicitado un soborno al empresario Gustavo Salazar Delgado.
Según dijo el exfiscal Henry Amenábar, un abogado identificado como José Luis Pinares habría actuado en representación de Juárez para solicitar un millón de dólares al empresario Gustavo Salazar Delgado, investigado por lavado de activos en el caso Lava Jato, para garantizar que la colaboración eficaz fuera aprobada por la Fiscalía. Todo esto habría ocurrido en Miami.
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Según narró Gálvez, tras la denuncia, Juárez fue al despacho de la Fiscalía de la Nación para dar su versión: le dijo que Pinares habría estado en Miami porque supuestamente era abogado del empresario. Ante una consulta, Gálvez le dijo que no lo retiraría de la coordinación de las Fiscalías de Lavado.
Sin embargo, la situación cambió con el paso de los días. El fiscal de la Nación dijo que Germán Juárez habría alterado un documento de la carpeta fiscal donde se tramitó la colaboración eficaz de Salazar.
La presunta falsificación
Tras la denuncia, Juárez había pedido la carpeta fiscal a su adjunta Mayra Karina Melgar Gómez. La excusa, dijo Tomás Gálvez, era para armar sus argumentos de defensa.
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La fiscal Melgar Gómez accedió al pedido de Juárez y entregó la carpeta fiscal. Sin embargo, luego se dio cuenta de que el primer documento había sido alterado. Se trata del escrito mediante el que Gustavo Salazar Delgado solicitó formalmente acogerse a la colaboración eficaz.
Según Tomás Gálvez, en dicho escrito se añadió el sello y la firma de José Luis Pinares, el supuesto intermediario de Germán Juárez. “Como para aparentar que él (Pinares) era abogado de Salazar”, indicó.
“Ella (la fiscal Melga Gómez) no solo se da cuenta, sino que tenía un respaldo escaneado en digital. Lo compara (la versión escaneada con la carpeta fiscal luego de que Juarez la devolviera) y no aparece el sello. El doctor Juárez había insertado el sello de José Pinares y la firma como para que pareciera que él era abogado, adulterando el documento”, declaró Gálvez en entrevista con Contracorriente.
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El titular del Ministerio Público sostuvo que la fiscal Melgar Gómez no es cualquier magistrada: “Es la fiscal a cargo del caso, la que tiene los actuados de la carpeta, era adjunta de Juárez y fue ella la que viajó con Juárez a tomarle la declaración a Salazar a Miami. Ella conocía a plenitud el caso, incluso declara que Pinares estuvo en la diligencia”.
Tomás Gálvez señaló que al tomar conocimiento de la presunta falsificación de la carpeta fiscal, decidió remover a Germán Juárez de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos y ya se comunicó a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que tome cartas en el asunto.
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“Si yo fuera, pediría la medida cautelar” para que Juárez sea suspendido preventivamente y no pueda laborar en el Ministerio Público por unos 6 meses, dijo Gálvez.
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