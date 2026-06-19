Primera inscripción de DNI para mayores de 17 años: requisitos y documentos necesarios

El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) acredita, de manera presencial y no presencial, la identidad de su titular y permite la firma digital de documentos electrónicos. Además, contribuirá a implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico mediante el uso de la identidad digital en transacciones electrónicas seguras, con certificados digitales, y garantizará a la ciudadanía el acceso eficiente y en cualquier momento a los servicios que implementen las instituciones públicas.
Desde ahora, el RENIEC emite únicamente el DNI electrónico (DNIe) para todos los peruanos, tanto para adultos como para menores de edad. Esta masificación incluye la versión 3.0, que cuenta con 64 llaves de seguridad.
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Como parte de una campaña vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, el costo para la emisión del primer DNI electrónico será de S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores. Los DNI azules y amarillos ya emitidos no perderán vigencia: seguirán siendo válidos hasta su fecha de caducidad.
Requisitos obligatorios: Acta de nacimiento, recibo de servicios públicos y fotografías
Para solicitar el DNIe por primera vez siendo mayor de 17 años, debes presentar la siguiente documentación:
- Ficha Registral, suscrita por el titular con carácter de Declaración Jurada (formato proporcionado por el registrador).
- Copia Certificada de Acta de Nacimiento. Este requisito no será necesario si el acta está dentro de la base de datos.
- Un recibo impreso o digital de Agua, Teléfono, Predial o Arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses.
- Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), de tenerla.
- En caso de estudiar una carrera universitaria o técnica, puedes presentar el carnet de estudiante o la constancia de estudios para acreditar el grado de instrucción.
- Recibo de Pago por Derechos Administrativos.
El día que recojas tu DNIe se procederá a la activación de los certificados digitales, por lo que deberás presentar el formato de Autorización para Obtención de Certificados Digitales en DNIe a Menores de Edad con 17 Años.
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Paso a paso para realizar la primera inscripción presencial en las oficinas de Reniec
1) Realiza el pago Paga S/ 30.00 con el código de tributo 02121.
Canales de pago:
- Yape – Agente BCP Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/; selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket. También puedes acercarte con ese ticket y pagar en el agente BCP más cercano.
- Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y realiza el pago con el código correspondiente.
En ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.
2) Entrega los requisitos al registrador Dirígete a un Centro de Atención del RENIEC o a un Centro MAC y entrega los requisitos al registrador. El personal ingresará tu información, emitirá el ticket para que puedas recoger el DNI y te indicará la fecha aproximada de entrega.
Plazo de entrega: de 10 a 15 días hábiles aproximadamente.
3) Pasa a recoger el DNI Tras verificar que el trámite esté al 100% en Consulta de Estado de Trámite, acude a recoger el documento. Recuerda llevar el formato de Autorización para Obtención de Certificados Digitales en DNIe a Menores de Edad con 17 Años debidamente completado.
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El recojo se realiza en el lugar donde lo tramitaste. Sin embargo, puedes solicitar el Cambio de lugar de entrega del DNI: tiene un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de espera se amplía entre 10 a 15 días más.
Para una atención más rápida y eficiente, puedes escribir a través del asistente virtual por WhatsApp al 51990182569. También puedes comunicarte al teléfono (01) 3152700 o al (01) 3154000, anexo 1900.
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