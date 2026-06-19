José Jerí manda a Roberto Sánchez y su partido “a llorar al río” ante virtual victoria de Keiko Fujimori

José Jerí considera “poco saludable” que el abogado de Roberto Sánchez haya presentado una demanda de amparo para anular el voto en el extranjero cuando el escrutinio ya está casi concluido

El expresidente transitorio José Jerí (2025-2026) calificó este jueves como “poco saludable” que el abogado Walter Ayala, representante legal del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), haya presentado una demanda de amparo para cuestionar el voto en el extranjero, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo una amplia ventaja en los sufragios.

En declaraciones citadas por el diario Expreso, Jerí indicó que comprende la existencia de “un cuestionamiento u observación respecto a un procedimiento”, aunque, según afirmó, “debió haber sido observado en su momento, no luego que ya se jugó todo el juego”, refiriéndose al escrutinio, ya en etapa final.

PUBLICIDAD

Ayala, exministro de Defensa durante el gobierno del encarcelado exgobernante Pedro Castillo (2021-2022), presentó un recurso con el objetivo de anular el voto de los peruanos en el extranjero al alegar que, una semana antes del balotaje, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó el procedimiento eliminando la digitalización y el escaneo inmediato de las actas, así como la transmisión en tiempo real de los resultados desde el exterior.

A pesar de que la ONPE y la Cancillería sostuvieron que las modificaciones fueron únicamente “operativas” y buscaron mejorar la organización del voto fuera del país, el jurista insistió que existía una ley que obligaba al uso de esos sistemas digitales y que estos cambios afectaron la transparencia y la cadena de custodia de los votos.

PUBLICIDAD

Walter Ayala, exministro y representante legal de Sánchez, argumenta que la ONPE modificó procedimientos clave del voto exterior al eliminar la digitalización y transmisión en tiempo real de actas, lo que, a su juicio, afectó la transparencia y la custodia de los votos

Jerí, sin embargo, apuntó que el recurso debía presentarse “en su momento” y no después, ya que hacerlo ahora resulta oportunista y podría provocar un caos electoral. “Esto no es necesario para nadie. (...) Tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento, sí. Si no lo han hecho, pues a llorar al río, lamentablemente”, agregó.

En una entrevista previa con RPP, Ayala comparó la situación con el “fruto envenenado” y sostuvo que, si el procedimiento estuvo mal desde el inicio, los resultados también lo estarían, una postura que recibió el respaldo de Sánchez y su agrupación, que planea movilizaciones en los próximos días.

PUBLICIDAD

El exmandatario interino hizo público su voto en segunda vuelta por Fujimori, quien se encuentra en el umbral de Palacio de Gobierno después de haber sido derrotada por Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota.

Con el 99,437 % de las actas contabilizadas, Fujimori suma 9.164.119 votos, lo que representa el 49,886 %, mientras que Sánchez alcanza 9.122.592 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 41.527 votos.

Jerí advierte que el recurso de amparo presentado a última hora puede generar caos electoral y califica la actuación como oportunista, subrayando que los cuestionamientos debieron realizarse antes y no tras conocer los resultados preliminares

Más temprano, el candidato a vicepresidente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que, según los datos internos, “jurídicamente el resultado es irreversible”, aunque mencionó que desde “el día uno” tanto el partido entendió “que hay que tomarlo con pausa, tal vez con un poco más de experiencia que los amigos o los señores de los otros lados”.

PUBLICIDAD

Sostuvo además que existe “una posición y narrativa falsa” respecto a que Fujimori lidera gracias a los votos de peruanos en el extranjero y señaló que tienen “comprobado al 100% que ganará las elecciones con más o menos 45 mil votos gracias a” Áncash, Cajamarca, Cusco y Puno.