El abogado de Magaly Medina desmiente la versión de Jefferson Farfán sobre el servicio comunitario: "Es absolutamente falso"

El abogado Fernando Ugaz, defensor de la conductora Magaly Medina, negó categóricamente las acusaciones del exfutbolista Jefferson Farfán sobre un presunto incumplimiento del servicio comunitario de la periodista, advirtió que las afirmaciones del deportista podrían constituir difamación agravada y anunció posibles acciones legales.
La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán escaló durante la última emisión de Magaly TV La Firme, en ATV, donde la conductora conectó en vivo con su abogado, el doctor Fernando Ugaz, para responder punto por punto a las acusaciones que el exfutbolista ha difundido en redes sociales.
Farfán había sugerido públicamente que Medina habría falsificado su firma y no habría cumplido de manera efectiva las horas de trabajo comunitario impuestas por su sentencia. La defensa lo desmintió sin ambigüedades. “Él no tiene pruebas, él no tiene evidencias”, afirmó Ugaz durante la transmisión.
PUBLICIDAD
El letrado precisó que el servicio comunitario de Magaly Medina se ha ejecutado de forma regular, con firmas y huellas digitales validadas por las autoridades competentes, y que hasta el momento ni la conductora ni su equipo legal han recibido ninguna notificación oficial del Juzgado de Ejecución.
"Lo que él tiene es megáfono. Lo que él tiene son repetidoras. Lo que él tiene es mucho misterio. Él no tiene pruebas, él no tiene evidencias“, sentenció el abogado en el programa.
La defensa desmonta los argumentos de Jefferson Farfán
Uno de los puntos más difundidos en redes sociales fue la afirmación de que el servicio comunitario de Medina habría durado apenas seis minutos. Ugaz descartó esa versión de plano. Según explicó, el servicio comunitario en el caso concreto de su clienta se cumple en un horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., y su ejecución no responde a un formato único ni implica necesariamente tareas como barrer, como se ha difundido en plataformas digitales.
PUBLICIDAD
“Un servicio comunitario no solamente se ejecuta barriendo, no está en discusión eso, sino se ejecuta de muchísimas maneras, dependiendo del perfil de la unidad receptora, dependiendo del perfil de la institución beneficiaria y dependiendo de las autoridades, también de las necesidades que este tiene”, explicó el letrado.
Ugaz añadió que este tipo de cumplimiento se realiza “de manera discreta” y que nadie llama a público durante el proceso. Medina, por su parte, cuestionó que Jefferson Farfán haya optado por la presión mediática en lugar de acudir a las instancias judiciales correspondientes.
“No hemos sido notificados por un juez absolutamente de nada. ¿Qué cosa tenemos que contestar? ¿Por qué tendríamos que contestarle a él? Él no es autoridad para mí, él no es nadie”, afirmó la conductora en el programa.
PUBLICIDAD
Ugaz respaldó esa postura y señaló que las afirmaciones del exfutbolista podrían configurar un delito de difamación agravada, al imputar públicamente actos de corrupción a autoridades y particulares sin presentar evidencia verificable.
Amenaza de querella contra Farfán y sus “repetidoras”
La conductora fue explícita sobre los pasos que seguirá si el exfutbolista no acredita sus afirmaciones. "Si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo, toda la bazofia que está diciendo, le he pedido a usted que sí, que contraataque y los demande a todos los que haya que querellar“, dijo Medina, dirigiéndose a Ugaz durante la emisión.
La advertencia alcanza también a quienes han reproducido las acusaciones en redes sociales y otros programas sin verificar su veracidad. Medina calificó a esos difusores como “bocones” que “repiten como monos” versiones que no han visto demostradas.
PUBLICIDAD
“Ahora ya un poco más: ‘yo ni siquiera he firmado’, ‘han falsificado mi firma’, ‘no he ido’”, ironizó, en alusión al escalamiento de las acusaciones. Ugaz, por su parte, señaló que la defensa espera acceder a los escritos que Farfán habría presentado, ya que toda la información que circula proviene hasta ahora de TikTok y redes sociales, no de documentación oficial.
“Queremos exhortar a las autoridades para que nos corran traslado esos supuestos escritos y esas supuestas cosas que ha presentado el señor Jefferson para desacreditar y para contradecir una a una sus falsedades”, indicó el letrado en el programa.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Tomás Gálvez denuncia que Germán Juárez alteró carpeta fiscal para encubrir denuncia de soborno en su contra
Grave hecho. Fiscal de la Nación dio detalles desconocidos de la salida del exmiembro del Equipo Especial Lava Jato de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos
José Jerí manda a Roberto Sánchez y su partido “a llorar al río” ante virtual victoria de Keiko Fujimori
El expresidente transitorio cuestionó la demanda presentada por el equipo de Juntos por el Perú para anular votos en el extranjero y advirtió sobre el riesgo de generar inestabilidad en el proceso electoral
Keiko Fujimori ya se ve presidenta: su partido afirma que conteo “es irreversible gracias a los votos de Cusco y Puno”
Fuerza Popular da por consumado el triunfo de su candidata en la carrera presidencial, cuando el conteo oficial supera el 99% de actas procesadas
El viudo de Edita Guerrero ante pedido de hasta 20 años de cárcel: “[Los dueños de Corazón Serrano] deberían parar un juicio que ellos activaron”
Incurso en un proceso que, según su defensa, se basa en un denuncia anónima, un informe policial sin pruebas y una necropsia falsa, el odontólogo Paul Olórtiga vuelve a señalar a los Guerrero Neira como impulsores de la causa
FIL Lima 2026: conoce los autores invitados a la Feria del Libro que este año cumple 30 años
El evento contará con más de 600 actividades culturales y más de 550 horas de programación para públicos de todas las edades
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD