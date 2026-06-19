El abogado de Magaly Medina desmiente la versión de Jefferson Farfán sobre el servicio comunitario: "Es absolutamente falso"

La conductora Magaly Medina entrevista a su abogado, el Dr. Fernando Ugaz, para discutir las recientes declaraciones del futbolista Jefferson Farfán. El letrado califica el hecho como un 'caso clásico de presión mediática' y asegura que Farfán no tiene pruebas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El abogado Fernando Ugaz, defensor de la conductora Magaly Medina, negó categóricamente las acusaciones del exfutbolista Jefferson Farfán sobre un presunto incumplimiento del servicio comunitario de la periodista, advirtió que las afirmaciones del deportista podrían constituir difamación agravada y anunció posibles acciones legales.

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán escaló durante la última emisión de Magaly TV La Firme, en ATV, donde la conductora conectó en vivo con su abogado, el doctor Fernando Ugaz, para responder punto por punto a las acusaciones que el exfutbolista ha difundido en redes sociales.

Farfán había sugerido públicamente que Medina habría falsificado su firma y no habría cumplido de manera efectiva las horas de trabajo comunitario impuestas por su sentencia. La defensa lo desmintió sin ambigüedades. “Él no tiene pruebas, él no tiene evidencias”, afirmó Ugaz durante la transmisión.

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El letrado precisó que el servicio comunitario de Magaly Medina se ha ejecutado de forma regular, con firmas y huellas digitales validadas por las autoridades competentes, y que hasta el momento ni la conductora ni su equipo legal han recibido ninguna notificación oficial del Juzgado de Ejecución.

Magaly Medina, visiblemente indignada, conversa con su abogado Fernando Ugaz sobre las recientes acusaciones en su contra. La conductora anuncia que tomará acciones legales y querellará a quienes la difaman si no presentan pruebas contundentes. Video: ATV / Magaly TV La Firme

"Lo que él tiene es megáfono. Lo que él tiene son repetidoras. Lo que él tiene es mucho misterio. Él no tiene pruebas, él no tiene evidencias“, sentenció el abogado en el programa.

La defensa desmonta los argumentos de Jefferson Farfán

Uno de los puntos más difundidos en redes sociales fue la afirmación de que el servicio comunitario de Medina habría durado apenas seis minutos. Ugaz descartó esa versión de plano. Según explicó, el servicio comunitario en el caso concreto de su clienta se cumple en un horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., y su ejecución no responde a un formato único ni implica necesariamente tareas como barrer, como se ha difundido en plataformas digitales.

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“Un servicio comunitario no solamente se ejecuta barriendo, no está en discusión eso, sino se ejecuta de muchísimas maneras, dependiendo del perfil de la unidad receptora, dependiendo del perfil de la institución beneficiaria y dependiendo de las autoridades, también de las necesidades que este tiene”, explicó el letrado.

Ugaz añadió que este tipo de cumplimiento se realiza “de manera discreta” y que nadie llama a público durante el proceso. Medina, por su parte, cuestionó que Jefferson Farfán haya optado por la presión mediática en lugar de acudir a las instancias judiciales correspondientes.

El abogado Fernando Ugaz afirmó en ATV que Jefferson Farfán no tiene pruebas ni evidencias sobre las acusaciones contra Magaly Medina.

“No hemos sido notificados por un juez absolutamente de nada. ¿Qué cosa tenemos que contestar? ¿Por qué tendríamos que contestarle a él? Él no es autoridad para mí, él no es nadie”, afirmó la conductora en el programa.

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Ugaz respaldó esa postura y señaló que las afirmaciones del exfutbolista podrían configurar un delito de difamación agravada, al imputar públicamente actos de corrupción a autoridades y particulares sin presentar evidencia verificable.

Amenaza de querella contra Farfán y sus “repetidoras”

La conductora fue explícita sobre los pasos que seguirá si el exfutbolista no acredita sus afirmaciones. "Si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo, toda la bazofia que está diciendo, le he pedido a usted que sí, que contraataque y los demande a todos los que haya que querellar“, dijo Medina, dirigiéndose a Ugaz durante la emisión.

La advertencia alcanza también a quienes han reproducido las acusaciones en redes sociales y otros programas sin verificar su veracidad. Medina calificó a esos difusores como “bocones” que “repiten como monos” versiones que no han visto demostradas.

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Además de rechazar los señalamientos sobre su servicio comunitario, Magaly Medina reveló que ha recibido amenazas de muerte que serán presentadas ante las autoridades correspondientes.

“Ahora ya un poco más: ‘yo ni siquiera he firmado’, ‘han falsificado mi firma’, ‘no he ido’”, ironizó, en alusión al escalamiento de las acusaciones. Ugaz, por su parte, señaló que la defensa espera acceder a los escritos que Farfán habría presentado, ya que toda la información que circula proviene hasta ahora de TikTok y redes sociales, no de documentación oficial.

“Queremos exhortar a las autoridades para que nos corran traslado esos supuestos escritos y esas supuestas cosas que ha presentado el señor Jefferson para desacreditar y para contradecir una a una sus falsedades”, indicó el letrado en el programa.

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