Cancillería niega “interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración” del material electoral en el exterior

La Cancillería rechazó que funcionarios consulares hayan cometido actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral durante el proceso de votación de peruanos en el exterior. El pronunciamiento se produjo tras acusaciones de presunta manipulación electoral y en un contexto de cuestionamientos planteados por organizaciones políticas.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, su actuación se enmarcó en funciones de organización y apoyo logístico a través de las oficinas consulares, en coordinación con los organismos electorales. En ese sentido, sostuvo que el trabajo de los consulados se desarrolló con participación de ciudadanos peruanos como miembros de mesa y con intervención de personeros acreditados.
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La entidad afirmó que respeta “la voluntad popular”, “la autonomía de los organismos electorales” y el derecho de los partidos a formular observaciones por las vías legales. “Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”, precisa el comunicado.
Cancillería detalla su rol en la organización del voto peruano en el exterior
En su comunicado, la Cancillería precisó que, en el voto de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, cumple labores de organización y apoyo logístico mediante sus consulados, en coordinación con las autoridades electorales. Remarcó que la transparencia del acto electoral se sustenta también en la presencia de personeros acreditados y en la participación de ciudadanos como miembros de mesa.
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El ministerio señaló que existen competencias que no están a su cargo. “La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponde a la Cancillería”, sostuvo. Además, añadió que, tras la votación, los miembros de mesa consignan los resultados en actas que son lacradas para asegurar su inviolabilidad y que los personeros reciben copias.
La institución indicó también que los carteles de resultados se publican en los locales consulares “a fin de que puedan ser conocidos y verificados por el público en general”. Luego, los funcionarios consulares remiten actas, cédulas de sufragio utilizadas y padrones a las autoridades electorales, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, y enfatizó que el procesamiento posterior corresponde a la ONPE conforme a sus competencias legales.
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Cancillería explica por qué se descartó el aplicativo de escaneo de actas en la segunda vuelta
La Cancillería informó que, para la primera vuelta electoral y a solicitud de la ONPE, se implementó “de manera complementaria un aplicativo para el escaneo de actas”. Precisó que, al ser una herramienta nueva y de apoyo operativo, no se aplicó de manera general, sino únicamente en 108 de las 180 oficinas consulares que organizaron el proceso en el exterior.
El ministerio sostuvo que el aplicativo no sustituyó el procedimiento legal de remisión física de las actas ni las competencias de los organismos electorales. Tras esa primera experiencia, indicó que una “parte importante” de consulados reportó graves dificultades técnicas y operativas y que, por ello, se coordinó con la ONPE para no continuar con esa actividad complementaria en la segunda vuelta.
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En esa línea, afirmó que la decisión “no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni alteró el procedimiento legal de repliegue del material electoral”. También aseguró que la no utilización del aplicativo “tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia”, y que el material electoral se mantuvo bajo mecanismos oficiales de seguridad, intangibilidad y trazabilidad durante el repliegue, incluido el traslado mediante valija diplomática.
Cancillería asegura que actas y cédulas llegaron intactas a la ONPE
La Cancillería sostuvo que el repliegue del material se realizó con acompañamiento de funcionarios consulares como correos diplomáticos y afirmó que todas las actas y cédulas de sufragio utilizadas llegaron a la sede de la ONPE intactas conforme a los cargos de recepción correspondientes. Además, señaló que el material se trasladó dentro de los plazos acordados: en primera vuelta, “dentro de los 4 días posteriores a la elección”, y en segunda vuelta, dentro de las 72 horas de culminado el escrutinio.
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El comunicado agregó que las oficinas consulares facilitaron la participación de personeros y la supervisión de autoridades competentes. Indicó que hubo fiscalización de funcionarios del JNE en Buenos Aires y otras sedes consulares, además de la presencia de observadores internacionales y de la Defensoría del Pueblo.
También mencionó un “Informe de Visita de Control de la Contraloría” referido al repliegue del material electoral desde los consulados hacia la ONPE y sostuvo que ninguno de los mecanismos de supervisión “detectó demoras ni incidencias”. Finalmente, la Cancillería reiteró que su actuación se enmarcó en sus funciones “con estricto respeto de la neutralidad del Poder Ejecutivo y de las competencias de los organismos electorales” y que pondrá a disposición la documentación de sustento si le es requerida.
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