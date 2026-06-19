mineria

La minería enfrenta un bajo dinamismo en los primeros meses del año. Esta desaceleración, en un sector que representa 9% del PBI, limita la generación de empleo formal y los encadenamientos que la minería tiene con otras actividades. Más aún, esto ocurre en una coyuntura en que la conflictividad social se ha incrementado y se sitúa como un riesgo a gestionar para el inicio de nuevos proyectos mineros.

Menor dinamismo minero

La producción minera muestra señales de desaceleración en los últimos años. En 2025, el sector tuvo un crecimiento moderado de 2.0%, menor al año previo (2024: +3.2%). La producción de cobre, principal metal de exportación, creció apenas 1.0% impulsada por la extracción en Las Bambas (Apurímac), aunque ello fue parcialmente contrarrestado por menores registros en Antamina (Áncash), debido a trabajos de mantenimiento, y en Cerro Verde (Arequipa) por menor concentración del metal. A ello se suma el limitado avance de la producción de oro (+1.5%) debido a interrupciones en la operación de la minera Poderosa (La Libertad) ante la creciente presencia de la minería ilegal.

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En 2026, persiste la desaceleración del sector: entre enero y abril, la minería creció solo 0.5% respecto del mismo periodo del año anterior. Pese a la mayor producción de cobre (+3.6%), la producción de oro se redujo (-4.1%), principalmente por el menor procesamiento del mineral en La Libertad. A ello, se suman las caídas del molibdeno (-7.4%) y del zinc (-4.6%) ante un menor ritmo de extracción de ambos metales en Antamina (Áncash).

Perú: El sector minero registra un limitado avance entre enero y abril de 2026

Conflictos sociales como factor de riesgo

En este contexto de desaceleración, la conflictividad social asociada a la minería vuelve a ser un riesgo relevante. Entre enero y abril de 2026, tres de cada cinco conflictos socioambientales activos ocurrieron en el área de influencia de la actividad minera. En este periodo, se registraron 58 casos activos en promedio, 16.1% más que en el mismo periodo de 2025 (50). Este escenario puede afectar la producción y retrasar nuevos proyectos: según estimaciones del IPE, los proyectos mineros en el Perú requieren en promedio cerca de 40 años desde el inicio de su etapa de exploración hasta su entrada en producción.

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Perú: El sector minero registra un limitado avance entre enero y abril de 2026

Situación minera en Cusco

El riesgo de la conflictividad y el menor dinamismo del sector se evidencia en Cusco, región donde la minería ya mostró señales de deterioro en 2025. En dicho año, el sector cayó 13.0% debido a la menor producción de cobre (-11.8%). Este resultado respondió tanto a la menor concentración del metal como a las protestas en Espinar, que restringieron el tránsito en el Corredor Minero del Sur y limitaron el traslado del mineral procesado.

Pese a que la producción de cobre en la región creció 6.2% entre enero y abril 2026, la conflictividad sigue latente. A abril, Cusco concentró el 13% de los conflictos sociales en áreas de influencia minera, el tercer mayor registro solo por detrás de Puno (17.5%) y Apurímac (14.0%). Además, las recientes tensiones en Espinar, surgidas por el reclamo de las comunidades acerca de los estudios de impacto ambiental del proyecto Integración Coroccohuayco, evidencian que, sin una gestión pública adecuada de estos conflictos, se continuará postergando el aprovechamiento de la cartera de proyectos mineros.

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Recomendaciones En este contexto, es clave acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mediante procedimientos administrativos predecibles y con plazos claros, la eliminación de duplicidades y el fortalecimiento de entidades clave como Senace y ANA. Asimismo, se debe mejorar la relación con las comunidades, fortaleciendo la consulta previa, la participación ciudadana, el uso del canon minero para cerrar brechas y el catastro nacional integrado.

Artículo elaborado por Miguel Alzamora, economista sénior del IPE, con lacolaboración de Sandro Sotacuro.