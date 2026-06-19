Tomás Gálvez: “Germán Juárez no puede seguir en el Ministerio Público, definitivamente”

La imagen muestra al Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, en una sesión oficial, junto a una imagen del fiscal Germán Juárez en un círculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, consideró que el fiscal Germán Juárez no debería seguir en el Ministerio Público tras revelarse que habría manipulado una carpeta fiscal para intentar encubrir la denuncia de un supuesto soborno al empresario Gustavo Salazar Delgado.

“Ya se ha puesto de conocimiento, ya se ha coordinado incluso para entregarle la información a la Autoridad Nacional de Control. Tengo entendido que ya tomó cartas en el asunto y supongo que ellos tomarán la medida correspondiente porque, tal como aparece, este señor no puede seguir en el Ministerio Público, definitivamente”, dijo Gálvez en entrevista con Contracorriente.

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En esa línea, el fiscal de la Nación sostuvo que “Si yo fuera, pediría la medida cautelar” de apartamiento preventivo del cargo para que Juárez no pueda desempeñar ningún cargo en el Ministerio Público mientras se desarrolla un proceso disciplinario en su contra. Sin embargo, Gálvez dijo que “tampoco quiero condicionar su decisión (de la ANC del MP), dependerá de ellos”.

La presunta manipulación

Tomás Gálvez acusó al fiscal Germán Juárez de haber alterado un documento de una carpeta fiscal para encubrir una denuncia de soborno en su contra. La acusación derivó en la remoción de Juárez de la coordinación de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos.

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Según el exfiscal Henry Amenábar, un abogado llamado José Luis Pinares habría actuado como intermediario de Juárez para exigir un millón de dólares al empresario Gustavo Salazar Delgado —investigado por lavado de activos en el caso Lava Jato— a cambio de garantizar la aprobación de su acuerdo de colaboración eficaz. El hecho habría ocurrido en Miami.

Fiscal de la Nación dio detalles de la salida de Juárez como coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos. Video: Willax

Ante la denuncia, Juárez se presentó ante Gálvez y explicó que Pinares estuvo en Miami porque era, supuestamente, el abogado del propio empresario. En ese momento, Gálvez le comunicó que no lo apartaría del cargo.

La situación cambió días después. Juárez solicitó a su fiscal adjunta, Mayra Karina Melgar Gómez, acceso a la carpeta fiscal del caso con el argumento de preparar su defensa. Melgar Gómez accedió, pero al revisar los documentos tras la devolución notó que el primero había sido modificado: el escrito con el que Salazar Delgado solicitó formalmente acogerse a la colaboración eficaz presentaba el sello y la firma de Pinares, elementos que no figuraban en la versión digital escaneada que ella conservaba.

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“El doctor Juárez había insertado el sello de José Pinares y la firma como para que pareciera que él era abogado, adulterando el documento“, declaró Gálvez en entrevista con el programa Contracorriente.

Gálvez subrayó que Melgar Gómez conocía el expediente a fondo: fue la fiscal a cargo del caso, viajó a Miami junto a Juárez para tomar la declaración de Salazar y estuvo presente en la diligencia en la que Pinares participó.

Con esos elementos, Gálvez dispuso la remoción de Juárez de la coordinación de las Fiscalías de Lavado de Activos y comunicó el caso a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. El fiscal de la Nación también señaló que, de estar en manos del órgano de control, solicitaría una medida cautelar para suspender preventivamente a Juárez por hasta seis meses.

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